В «Спартаке» ответили, хотят ли Крал и Кофрие возвращаться в команду

Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков высказался о будущем игроков клуба Алекса Крала и Максимилиано Кофрие, которые в аренде в «Шальке» и «Клермоне» соответственно.
«Кофрие и Крал должны вернуться. Мы заинтересованы, чтобы игрокам было комфортно.
Они не горят желанием возвращаться», – сказал Мележиков.
- Кофрие настроен продолжить карьеру в топ-10 лигах Европы.
- Крал принадлежит «Спартаку» с 2019 года.
- Российские клубы не могут играть в еврокубках.
Источник: телеграм-канал Владимира Пушкарева