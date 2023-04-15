В «Спартаке» ответили, хотят ли Крал и Кофрие возвращаться в команду

Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков высказался о будущем игроков клуба Алекса Крала и Максимилиано Кофрие, которые в аренде в «Шальке» и «Клермоне» соответственно.

«Кофрие и Крал должны вернуться. Мы заинтересованы, чтобы игрокам было комфортно.

Они не горят желанием возвращаться», – сказал Мележиков.