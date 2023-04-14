ЭСК признала 3 ошибки в пользу «Спартака», приступ Щесны, наказание Мане и другие новости

Крал попытается разорвать контракт со «Спартаком», но есть альтернативный вариант

Топ-10 самых подорожавших и подешевевших игроков в РПЛ по версии Transfermarkt

«Бавария» наказала Мане, в том числе оштрафовала на 500 тысяч. Он мог ударить Сане из-за расистского оскорбления

«Аль-Наср» уволил Руди Гарсию – им был недоволен Роналду. Кандидаты на замену – Зидан и Моуринью

ЭСК РФС признала три ошибки в пользу «Спартака»: одна – в матче с «Ахматом» (0:0), две – в дерби с «Динамо» (3:3)

13 футболистов могут летом покинуть «Манчестер Юнайтед»

ЦСКА согласовал контракт с египетским вингером и определился с размером предложения по его трансферу

Вратарь «Ювентуса» схватился за сердце в конце первого тайма матча со «Спортингом». Он плакал, уходя на замену

«Барселона» подписала второго летнего новичка

Лига Европы. «Манчестер Юнайтед» упустил победу над «Севильей» (2:2), забив два автогола; «Ювентус» обыграл «Спортинг» (1:0), ничья «Байера» и «Юнион СЖ» (1:1)