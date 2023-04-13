Лига Европы. «Манчестер Юнайтед» упустил победу над «Севильей» (2:2), забив два автогола

«Манчестер Юнайтед» дома не смог обыграть «Севилью» в первом матче 1/4 финала Лиги Европы.

Итоговый счет – 2:2. В составе англичан дубль сделал Марсель Забитцер, после чего автоголы забили Тайрел Маласья и Гарри Магуайр.

Ответная встреча в Севилье состоится через неделю, 20 апреля.

Лига Европы. 1/4 финала. Первый матч

Манчестер Юнайтед (Англия) – Севилья (Испания) – 2:2 (2:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Забитцер, 15; 2:0 – Забитцер, 21; 2:1 – Маласья (в свои ворота), 84; 2:2 – Магуайр (в свои ворота), 90+2.

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