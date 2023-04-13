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  • Лига Европы. «Манчестер Юнайтед» упустил победу над «Севильей» (2:2), забив два автогола

Лига Европы. «Манчестер Юнайтед» упустил победу над «Севильей» (2:2), забив два автогола

13 апреля 2023, 23:58
8

«Манчестер Юнайтед» дома не смог обыграть «Севилью» в первом матче 1/4 финала Лиги Европы.

Итоговый счет – 2:2. В составе англичан дубль сделал Марсель Забитцер, после чего автоголы забили Тайрел Маласья и Гарри Магуайр.

Ответная встреча в Севилье состоится через неделю, 20 апреля.

Лига Европы. 1/4 финала. Первый матч

Манчестер Юнайтед (Англия) – Севилья (Испания) – 2:2 (2:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Забитцер, 15; 2:0 – Забитцер, 21; 2:1 – Маласья (в свои ворота), 84; 2:2 – Магуайр (в свои ворота), 90+2.

Календарь Лиги Европы

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Источник: «Бомбардир»
Лига Европы Севилья Манчестер Юнайтед
Комментарии (8)
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MaxRnD
1681420187
Надо озаглавить по-другому: "Манчестер Юнайтед» упустил победу над «Севильей» (2:2), забив себе два мяча, последний из которых в добавленное время"
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zigbert
1681451142
Упустить победу имея такое преимущество и множество голевых моментов.
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Sedoi_Goblin
1681459182
Надо было дожимать Севилью еще в первом тайме. А повели в два мяча к 21й минуте и успокоились, типа не в первом тайме добъем,так во втором как нефиг петь... А вот фигушки.. Ну,сами виноваты.
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