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    Топ-10 самых подорожавших игроков в РПЛ по версии Transfermarkt

    Портал Transfermarkt обновил рыночную стоимость футболистов РПЛ.

    Самым подорожавшим игроком чемпионата России стал защитник «Зенита» Роберт Ренан. Его цена выросла на 4 миллиона евро – с 3 до 7 миллионов.

    Форвард «Локомотива» Сергей Пиняев подорожал на 3,5 миллиона и сейчас оценивается в 7 миллионов.

    Третье место в рейтинге разделили футболисты «Зенита» Малком и Клаудиньо – рыночная стоимость обоих игроков выросла на 3 миллиона евро. Малком теперь оценивается в 27 миллионов евро, а Вендел – в 22 миллиона.

    Топ-10 самых подорожавших игроков РПЛ:

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    Источник: Transfermarkt

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    Сегодня, 15:24
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +14324

      Алексей З 35 минут назад

      Бред.
      Если у Вендела и Малкома есть какой-то статус и уровень , то у остальных цены выставлены от фонаря.
      Кто за Уткина 7 даст , где дураков искать ?
      Писарский в основе через раз выходит , но цена растёт.
      Такая же фигня и по остальным.

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