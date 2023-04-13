Топ-10 самых подорожавших игроков в РПЛ по версии Transfermarkt

Портал Transfermarkt обновил рыночную стоимость футболистов РПЛ.

Самым подорожавшим игроком чемпионата России стал защитник «Зенита» Роберт Ренан. Его цена выросла на 4 миллиона евро – с 3 до 7 миллионов.

Форвард «Локомотива» Сергей Пиняев подорожал на 3,5 миллиона и сейчас оценивается в 7 миллионов.

Третье место в рейтинге разделили футболисты «Зенита» Малком и Клаудиньо – рыночная стоимость обоих игроков выросла на 3 миллиона евро. Малком теперь оценивается в 27 миллионов евро, а Вендел – в 22 миллиона.

Топ-10 самых подорожавших игроков РПЛ: