Топ-10 самых подорожавших игроков в РПЛ по версии Transfermarkt

Бред.
Если у Вендела и Малкома есть какой-то статус и уровень , то у остальных цены выставлены от фонаря.
Кто за Уткина 7 даст , где дураков искать ?
Писарский в основе через раз выходит , но цена растёт.
Такая же фигня и по остальным.
Портал Transfermarkt обновил рыночную стоимость футболистов РПЛ.
Самым подорожавшим игроком чемпионата России стал защитник «Зенита» Роберт Ренан. Его цена выросла на 4 миллиона евро – с 3 до 7 миллионов.
Форвард «Локомотива» Сергей Пиняев подорожал на 3,5 миллиона и сейчас оценивается в 7 миллионов.
Третье место в рейтинге разделили футболисты «Зенита» Малком и Клаудиньо – рыночная стоимость обоих игроков выросла на 3 миллиона евро. Малком теперь оценивается в 27 миллионов евро, а Вендел – в 22 миллиона.
Топ-10 самых подорожавших игроков РПЛ: