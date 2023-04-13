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  • Крал попытается разорвать контракт со «Спартаком», но есть альтернативный вариант

Крал попытается разорвать контракт со «Спартаком», но есть альтернативный вариант

13 апреля 2023, 12:33
8

Алекс Крал не собирается возвращаться в «Спартак».

До конца сезона-2022/23 полузащитник будет в аренде в «Шальке», а летом ему предстоит обсуждать свое будущее с московским клубом.

Крал хочет расторгнуть контракт со «Спартаком» и получить статус свободного агента.

Если о прекращении сотрудничества договориться не удастся, 24-летний чех постарается приостановить соглашение. Он надеется, что ФИФА продлит срок этой опции.

  • «Спартак» купил Крала в 2019 году за 12 миллионов евро.
  • Он отыграл за москвичей 2 сезона, провел 60 матчей и сделал 6 ассистов.
  • В сезоне-2021/22 Алекс выступал за «Вест Хэм» на правах аренды.

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Источник: Metaratings
Россия. Премьер-лига Спартак Крал Алекс
Комментарии (8)
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Kollljan
1681378844
Урал умный парень. Уходить надо из этой помойки.
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Krics
1681380577
Типо остроумие и искромётный юмор проявил? От тебя за версту воняет,помойся,убогий,ихмо.
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alefreddy
1681381068
языком шелестил что из клуба никуда а теперь перекрасился.Невелика потеря
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Беспонтий
1681383437
красиво крал украл кораллы кранты) ну за рубли тогда обратно крысить креативно и краснея двенадцать миллионов
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R_a_i_n
1681394465
Один из самых неудачных трансферов в истории.
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