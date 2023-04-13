Крал попытается разорвать контракт со «Спартаком», но есть альтернативный вариант

Алекс Крал не собирается возвращаться в «Спартак».

До конца сезона-2022/23 полузащитник будет в аренде в «Шальке», а летом ему предстоит обсуждать свое будущее с московским клубом.

Крал хочет расторгнуть контракт со «Спартаком» и получить статус свободного агента.

Если о прекращении сотрудничества договориться не удастся, 24-летний чех постарается приостановить соглашение. Он надеется, что ФИФА продлит срок этой опции.