Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Крал попытается разорвать контракт со «Спартаком», но есть альтернативный вариант

    Алекс Крал не собирается возвращаться в «Спартак».

    До конца сезона-2022/23 полузащитник будет в аренде в «Шальке», а летом ему предстоит обсуждать свое будущее с московским клубом.

    Крал хочет расторгнуть контракт со «Спартаком» и получить статус свободного агента.

    Если о прекращении сотрудничества договориться не удастся, 24-летний чех постарается приостановить соглашение. Он надеется, что ФИФА продлит срок этой опции.

    • «Спартак» купил Крала в 2019 году за 12 миллионов евро.
    • Он отыграл за москвичей 2 сезона, провел 60 матчей и сделал 6 ассистов.
    • В сезоне-2021/22 Алекс выступал за «Вест Хэм» на правах аренды.

    Новости по теме
    «Спартак» выиграл суд у клуба АПЛ в ФИФА 4
    «Спартак» определился с будущим Крала и Кофрие: они находятся в арендах 5
    Мележиков рассказал об обращении в ФИФА по долгу «Вест Хэма» за Крала 1
    Источник: Metaratings

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 12:33
    Рекомендуем
    Комментарии10
    ...
    • ...
      Рейтинг: +13155

      R_a_i_n 22 минуты назад

      Один из самых неудачных трансферов в истории.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8196

      Беспонтий 3 часа назад

      красиво крал украл кораллы
      кранты)
      ну за рубли тогда обратно крысить креативно и краснея

      двенадцать миллионов

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10

      vipanovynf 3 часа назад

      Pаспpодaжа таможенного конфиската со скидкой 50% - Корейский видеорегистратор с радар-детектором, парктроником, с датчиками движения и удара и камерой заднего вида - обезопасит и защитит от штрафов, вот сайт------ https://e.vg/konfiscatu

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2376

      alefreddy 4 часа назад

      языком шелестил что из клуба никуда а теперь перекрасился.Невелика потеря

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1007

      Krics 4 часа назад

      Типо остроумие и искромётный юмор проявил? От тебя за версту воняет,помойся,убогий,ихмо.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4094

      Kollljan 4 часа назад

      Урал умный парень. Уходить надо из этой помойки.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +34043

      VVM1964 > Kollljan 3 часа назад

      Кто там умный не знаю ( Урал или Крал ), но уж не Kollljan это точно !

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +418

      Ollegator > Kollljan 2 часа назад

      Странно, вроде же помойка это бом жатня? Нет?

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +17834

      Barmaleushka > Ollegator 56 минут назад

      Помойка - это хлебало "промкваса" и его приближённых .

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2620

      шахта Заполярная > Kollljan 18 минут назад

      Так он же за помойку не играл, завязывай нюхать.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 