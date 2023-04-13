«Аль-Наср» ведет переговоры с Зиданом и Моуринью: кандидатуры согласованы с Роналду

У Криша в контракте с «Аль-Насра», был прописан пункт, что он имеет право менять тренера....Все по контракту.
«Аль-Наср» хочет заменить уволенного Руди Гарсию более статусным тренером.
Саудовский клуб ведет переговоры с Зинедином Зиданом и Жозе Моуринью.
Оба кандидата были одобрены главной звездой команды Криштиану Роналду.
- Моуринью возглавляет «Рому», Зидан – безработный.
- «Аль-Наср» отстает от лидера чемпионата Саудовской Аравии на 3 очка.
- Роналду – самый высокооплачиваемый спортсмен в мире.