Карпин обратился к главе судейского комитета РФС

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин ответил Павлу Каманцеву.

Ранее глава судейского комитета РФС не согласился с мнением Карпина, что первый гол «Оренбурга» в ворота «Ростова» (2:2) следовало отменить из-за игры рукой в атаке.

– Вы после игры также обратили внимание на судейство, были недовольны тем, что арбитр засчитал первый гол «Оренбурга». Что можете ответить Павлу Каманцеву? Он считает, что в том эпизоде мяч попал в руку Эктову случайно.

– По-моему, попадание в руку признали все. Случайно или нет – вопрос не в этом. Если игрок этим воспользовался, а судья не увидел – это проблема судьи.

Согласен, что после просмотра ВАР это исправить нельзя, так как затем было еще несколько передач. Напрашивается вопрос: почему судья это не увидел?

Да, я присутствовал на судейском семинаре. Но как раз там я задавал вопрос: что есть попадание в руку, когда это происходит случайно, а когда нет.

Кстати, на следующей неделе у нас опять будет семинар. Пользуясь случаем, если, конечно, это возможно, хотел бы попросить господина Каманцева как-нибудь добраться до Ростова и принять личное участие в данном мероприятии.

Пусть он нам расскажет все правила игры. Например, чем отличается рука, выставленная на три сантиметра, от руки, выставленной на пять, что такое естественное положение, а что нет.