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    «Лучший тренер России»: Газзаев назвал тренера, который созрел для работы в сборной

    Экс-тренер ЦСКА Валерий Газзаев высказался о главном тренере «Зенита» Сергее Семаке.

    – Я думаю, что вполне, потому что он состоялся уже как тренер, это видно по результатам. Наверное, никто до него таких результатов в «Зените» не показывал. Это говорит о том, что он вполне созрел для работы со сборной.

    – Недавно вы говорили, что считаете именно Семака лучшим тренером России. Придерживаетесь ли вы этого мнения до сих пор?

    – Конечно. Один раз выиграть чемпионат не составляет большого труда для хорошей команды, а поддерживать команду на высоком уровне на протяжении пяти-семи лет, – это уже искусство тренера.

    • «Зенит» с Семаком четырежды подряд выиграл РПЛ.
    • Клуб из Петербурга лидирует в чемпионате России.

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    Источник: «Спорт день за днем»

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    Сегодня, 14:59
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +21191

      derrik2000 20 минут назад

      Семак НЕконфликтный.
      В этом его главное достоинство.
      Может находить общий язык с игрочишками именно благодаря своей НЕконфликтности и НЕзлобивости.
      Возможно, для сборной, куда игрочишки, возомнившие после приглашения себя "звёздами", приезжают на относительно короткий срок, именно эти качества Семака и будут определяющими для достижения сборной результатов и обретения ИГРЫ.
      Тренировал, ведь, НИкакущий, НО НЕконфликтный Дель Боске Реал и сборную Испании, которые при нём завоевали уйму чего.
      Сомневаюсь, что у него в России что-то бы получилось, точнее, УВЕРЕН, что НЕ получилось бы, однако он - ЛУЧШИЙ ТРЕНЕР ВСЕХ ВРЕМЁН, как определила ФИФА.

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      Рейтинг: +2620

      шахта Заполярная 27 минут назад

      Тренировать Бразилию особенного таланта не нужно. Кто же ему столько бразильцев в сборную наберет.

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      Рейтинг: +14324

      Алексей З 46 минут назад

      Ставьте любого БЕЗ совмещения.
      Лучшего особо и выбирать не их кого.
      Карпин , Семак , Осинькин и Федотов

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      Рейтинг: +17834

      Barmaleushka 59 минут назад

      Богданыч неплохой тренер , но лучшим в России я бы его не назвал . Вообще в РПЛ нет ярко выраженного лидера в тренерской среде .

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      Рейтинг: +10

      erybov1965 1 час назад

      Ничего против Семака не имею.Но в сборной,скорее всего техничных бразильцев не будет,а если и будут,то не все и не надолго.А успехи Зенита,заметьте,только в нашем чемпионате,связаны в основном с бразильцами и другими легионерами.
      Понятно,что Карпин не лучший вариант для сборной,но и в крайности бросаться не надо.С таким же успехом для сборной и Галактионов подойдет,только надо дать ему подольше поработать.

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      Рейтинг: +39

      Figo777 1 час назад

      Газзаев говорит правду!

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