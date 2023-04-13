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  • «Лучший тренер России»: Газзаев назвал тренера, который созрел для работы в сборной

«Лучший тренер России»: Газзаев назвал тренера, который созрел для работы в сборной

13 апреля 2023, 14:59
8

Экс-тренер ЦСКА Валерий Газзаев высказался о главном тренере «Зенита» Сергее Семаке.

– Я думаю, что вполне, потому что он состоялся уже как тренер, это видно по результатам. Наверное, никто до него таких результатов в «Зените» не показывал. Это говорит о том, что он вполне созрел для работы со сборной.

– Недавно вы говорили, что считаете именно Семака лучшим тренером России. Придерживаетесь ли вы этого мнения до сих пор?

– Конечно. Один раз выиграть чемпионат не составляет большого труда для хорошей команды, а поддерживать команду на высоком уровне на протяжении пяти-семи лет, – это уже искусство тренера.

  • «Зенит» с Семаком четырежды подряд выиграл РПЛ.
  • Клуб из Петербурга лидирует в чемпионате России.

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Источник: «Спорт день за днем»
Россия. Премьер-лига Зенит Россия Газзаев Валерий Семак Сергей
Комментарии (8)
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Figo777
1681388809
Газзаев говорит правду!
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erybov1965
1681388977
Ничего против Семака не имею.Но в сборной,скорее всего техничных бразильцев не будет,а если и будут,то не все и не надолго.А успехи Зенита,заметьте,только в нашем чемпионате,связаны в основном с бразильцами и другими легионерами. Понятно,что Карпин не лучший вариант для сборной,но и в крайности бросаться не надо.С таким же успехом для сборной и Галактионов подойдет,только надо дать ему подольше поработать.
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шахта Заполярная
1681394237
Тренировать Бразилию особенного таланта не нужно. Кто же ему столько бразильцев в сборную наберет.
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derrik2000
1681394637
Семак НЕконфликтный. В этом его главное достоинство. Может находить общий язык с игрочишками именно благодаря своей НЕконфликтности и НЕзлобивости. Возможно, для сборной, куда игрочишки, возомнившие после приглашения себя "звёздами", приезжают на относительно короткий срок, именно эти качества Семака и будут определяющими для достижения сборной результатов и обретения ИГРЫ. Тренировал, ведь, НИкакущий, НО НЕконфликтный Дель Боске Реал и сборную Испании, которые при нём завоевали уйму чего. Сомневаюсь, что у него в России что-то бы получилось, точнее, УВЕРЕН, что НЕ получилось бы, однако он - ЛУЧШИЙ ТРЕНЕР ВСЕХ ВРЕМЁН, как определила ФИФА.
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vadikrew
1681403130
Семак конечно неплохой тренер, ниче не скажу плохого в его адрес. Но... Он точно не лучший тренер в россии. Без пары основных иностранцев с динамо ничего сделать не смог. А на фоне европейских команд (не грандов, ну типа мольде или копенгаген) даже основной состав смотрелся грустно и печально. Поставь его сейчас в сочи или оренбург, КС или ростов, особо ниче не изменилось бы и чемпионат он с ними не взял бы.
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