«Лучший тренер России»: Газзаев назвал тренера, который созрел для работы в сборной

Экс-тренер ЦСКА Валерий Газзаев высказался о главном тренере «Зенита» Сергее Семаке.

– Я думаю, что вполне, потому что он состоялся уже как тренер, это видно по результатам. Наверное, никто до него таких результатов в «Зените» не показывал. Это говорит о том, что он вполне созрел для работы со сборной.

– Недавно вы говорили, что считаете именно Семака лучшим тренером России. Придерживаетесь ли вы этого мнения до сих пор?

– Конечно. Один раз выиграть чемпионат не составляет большого труда для хорошей команды, а поддерживать команду на высоком уровне на протяжении пяти-семи лет, – это уже искусство тренера.