«Лучший тренер России»: Газзаев назвал тренера, который созрел для работы в сборной

Семак НЕконфликтный.
В этом его главное достоинство.
Может находить общий язык с игрочишками именно благодаря своей НЕконфликтности и НЕзлобивости.
Возможно, для сборной, куда игрочишки, возомнившие после приглашения себя "звёздами", приезжают на относительно короткий срок, именно эти качества Семака и будут определяющими для достижения сборной результатов и обретения ИГРЫ.
Тренировал, ведь, НИкакущий, НО НЕконфликтный Дель Боске Реал и сборную Испании, которые при нём завоевали уйму чего.
Сомневаюсь, что у него в России что-то бы получилось, точнее, УВЕРЕН, что НЕ получилось бы, однако он - ЛУЧШИЙ ТРЕНЕР ВСЕХ ВРЕМЁН, как определила ФИФА.
Экс-тренер ЦСКА Валерий Газзаев высказался о главном тренере «Зенита» Сергее Семаке.
– Я думаю, что вполне, потому что он состоялся уже как тренер, это видно по результатам. Наверное, никто до него таких результатов в «Зените» не показывал. Это говорит о том, что он вполне созрел для работы со сборной.
– Недавно вы говорили, что считаете именно Семака лучшим тренером России. Придерживаетесь ли вы этого мнения до сих пор?
– Конечно. Один раз выиграть чемпионат не составляет большого труда для хорошей команды, а поддерживать команду на высоком уровне на протяжении пяти-семи лет, – это уже искусство тренера.
- «Зенит» с Семаком четырежды подряд выиграл РПЛ.
- Клуб из Петербурга лидирует в чемпионате России.