Семак назвал двух травмированных игроков «Зенита»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал, что защитники Нуралы Алип и Сергей Волков восстанавливаются после повреждений и пока тренируются по индивидуальной программе.

– В Доху вы взяли 30 игроков. Чем обусловлено такое количество?

– В строю четыре вратаря и 23 полевых игрока. Еще двое травмированы – это Нуралы Алип и Сергей Волков, которые пока будут заниматься по индивидуальной программе.

Будем проводить спарринги, для которых нужно как минимум 20 здоровых игроков, чтобы ребята смогли сыграть по 45 минут. Поэтому на первые сборы обычно берем большее количество игроков, если планируется много игр. В ближайшее время тесты покажут, кто в каком состоянии находится. В зависимости от этого будем выстаивать работу для всех футболистов.

– Алип и Волков начали первую тренировку в общей группе. Они на подходе к ней?

– Пока нет. У Алипа менее серьезная травма. Будем выстраивать подготовку в зависимости от их состояния. Пока оба работают индивидуально, а в общей группе проводят только разминки и небольшую беговую работу.

– В ходе первой тренировки вратари работали вместе со всеми, включая упражнение в квадратах.

– Пока они не готовы сразу выполнять специфическую для них работу. И потом, общая подготовка для них тоже нужна и важна. Какие‑то тренировки на первом сборе они будут работать вместе со всеми. Частично или полностью. Это тоже полезно.

– После длинного перелета можно было ожидать облегченной первой тренировки, однако она оказалась довольно насыщенной.

– Не сказал бы, что она была тяжелой. В то же время долго раскачиваться и просто бегать трусцой – это тоже никому не нужно. Первая неделя в любом случае будет достаточно сложной в плане адаптации к нагрузкам. Но ребята уже привыкли к той работе, что у нас есть. Изменений в этом отношении немного.