Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ АПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Зимний кубок РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Греция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
    Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
    2 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    3 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?

    Семак рассказал о задачах «Зенита» на первый сбор

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал, на чем сфокусируется при подготовке команды на первом зимнем сборе.

    – Какие задачи ставите на первый сбор?

    – В начале сбора надо проверить состояние ребят, затем набрать физическую форму, которая была растеряна во время отпуска. Это главная задача на первый сбор. Плюс пройти его без травм, чтобы все были живы‑здоровы. На втором сборе больше будем уделять внимание игровым взаимодействиям и контрольным матчам.

    – Сколько контрольных матчей планируется на первом сборе?

    – Примерно понимаем, с кем будем играть. Постараемся провести две‑три встречи, о соперниках клуб объявит в ближайшее время.

    • Во вторник игроки «Зенита» прилетели в Доху, где начали работу на первом сборе. Он продлится до 28 января.
    • После 18 туров «Зенит» с 39 очками занимает второе место в РПЛ, уступая «Краснодару» по результату личной встречи.
    • В 19-м туре 1 марта петербуржцы дома сыграют с ЦСКА.

    Новости по теме
    Гаджиев отреагировал на возможное назначение Семака главным тренером сборной России 1
    Агент: «Зенит» ведет переговоры о покупке 2-3 игроков» 7
    Поехать в Европу или огромная зарплата в «Зените»? Выбор молодого таланта из «Рубина» 13
    Источник: «Матч ТВ»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    15.01.2025 13:13
    Рекомендуем
    Комментарии (0)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+
    Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
    Полная версия
    • Читайте нас: 