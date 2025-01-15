Семак рассказал о задачах «Зенита» на первый сбор

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал, на чем сфокусируется при подготовке команды на первом зимнем сборе.

– Какие задачи ставите на первый сбор?

– В начале сбора надо проверить состояние ребят, затем набрать физическую форму, которая была растеряна во время отпуска. Это главная задача на первый сбор. Плюс пройти его без травм, чтобы все были живы‑здоровы. На втором сборе больше будем уделять внимание игровым взаимодействиям и контрольным матчам.

– Сколько контрольных матчей планируется на первом сборе?

– Примерно понимаем, с кем будем играть. Постараемся провести две‑три встречи, о соперниках клуб объявит в ближайшее время.