Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Захарян назвал самую нелепую новость про себя

    Полузащитник «Динамо» Арсен Захарян высказался о слухах про его несостоявшийся трансфер в «Галатасарай».

    «Самая нелепая новость, наверное, была про «Галатасарай». Там все так раскачали: все-все-все, уже контракт оформлен. А на самом деле я сразу там сказал: «Нет».

    Я сижу, читаю: по ходу дела, я уже в «Галатасарае». Думал, может, без меня решили там что-то. А на самом деле мне сказали, что есть предложение, я сказал: нет. И все», – заявил Захарян.

    • В этом сезоне хавбек забил 4 гола и сделал 7 ассистов в 29 матчах.
    • Его рыночная стоимость – 15 миллионов евро.
    • Прошлым летом Захаряном интересовался «Челси».

    Новости по теме
    Захарян рассказал, кем видит себя через год 3
    Захарян ответил, считает ли он себя звездой 7
    Канчельскис объяснил спад в игре Захаряна 6
    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 12:55
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1685

      Fialet 3 часа назад

      Самая нелепая новость про него - это что хотели взять в Челси.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 