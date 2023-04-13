Захарян назвал самую нелепую новость про себя

Самая нелепая новость про него - это что хотели взять в Челси.
Полузащитник «Динамо» Арсен Захарян высказался о слухах про его несостоявшийся трансфер в «Галатасарай».
«Самая нелепая новость, наверное, была про «Галатасарай». Там все так раскачали: все-все-все, уже контракт оформлен. А на самом деле я сразу там сказал: «Нет».
Я сижу, читаю: по ходу дела, я уже в «Галатасарае». Думал, может, без меня решили там что-то. А на самом деле мне сказали, что есть предложение, я сказал: нет. И все», – заявил Захарян.
- В этом сезоне хавбек забил 4 гола и сделал 7 ассистов в 29 матчах.
- Его рыночная стоимость – 15 миллионов евро.
- Прошлым летом Захаряном интересовался «Челси».