Захарян назвал самую нелепую новость про себя

Полузащитник «Динамо» Арсен Захарян высказался о слухах про его несостоявшийся трансфер в «Галатасарай».

«Самая нелепая новость, наверное, была про «Галатасарай». Там все так раскачали: все-все-все, уже контракт оформлен. А на самом деле я сразу там сказал: «Нет».

Я сижу, читаю: по ходу дела, я уже в «Галатасарае». Думал, может, без меня решили там что-то. А на самом деле мне сказали, что есть предложение, я сказал: нет. И все», – заявил Захарян.