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    Канчельскис: «Буду рад вылету «Химок» из РПЛ – таких клоунов надо наказывать»

    Андрей Канчельскис спрогнозировал вылет «Химок» и «Торпедо» из РПЛ по итогам сезона-2022/23.

    «В ФНЛ точно вылетит смешная команда «Химки», которая устраивает цирк. Таких клоунов, которые работают в клубе, надо наказывать. Я даже буду рад их вылету.

    Вторая команда на вылет – «Торпедо». Остальные же будут бороться за выживание», – сказал Канчельскис.

    • «Химки» и «Торпедо» набрали по 13 очков в 22 турах РПЛ.
    • Отставание от зоны стыков – 4 балла.
    • Недавно оба клуба сменили тренеров: «Химки» возглавил Андрей Талалаев, «Торпедо» – Пеп Клотет.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 12:05
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +2620

      шахта Заполярная 15 минут назад

      Ох как мы будем рады когда ты заткнешься

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +29190

      JTherry 4 часа назад

      "Таких клоунов надо наказывать..."
      ...сказал "клоун" с прие.балтийским акцентом...)

      0
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