Канчельскис: «Буду рад вылету «Химок» из РПЛ – таких клоунов надо наказывать»

Андрей Канчельскис спрогнозировал вылет «Химок» и «Торпедо» из РПЛ по итогам сезона-2022/23.

«В ФНЛ точно вылетит смешная команда «Химки», которая устраивает цирк. Таких клоунов, которые работают в клубе, надо наказывать. Я даже буду рад их вылету.

Вторая команда на вылет – «Торпедо». Остальные же будут бороться за выживание», – сказал Канчельскис.