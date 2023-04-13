Канчельскис: «Буду рад вылету «Химок» из РПЛ – таких клоунов надо наказывать»

Андрей Канчельскис спрогнозировал вылет «Химок» и «Торпедо» из РПЛ по итогам сезона-2022/23.
«В ФНЛ точно вылетит смешная команда «Химки», которая устраивает цирк. Таких клоунов, которые работают в клубе, надо наказывать. Я даже буду рад их вылету.
Вторая команда на вылет – «Торпедо». Остальные же будут бороться за выживание», – сказал Канчельскис.
- «Химки» и «Торпедо» набрали по 13 очков в 22 турах РПЛ.
- Отставание от зоны стыков – 4 балла.
- Недавно оба клуба сменили тренеров: «Химки» возглавил Андрей Талалаев, «Торпедо» – Пеп Клотет.
Источник: «Чемпионат»