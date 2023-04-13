Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Уникальная статистика Канте в «Челси»: 5 матчей в сезоне с 4 разными тренерами

    Полузащитник «Челси» Н'Голо Канте мало играл в сезоне-2022/23 из-за травмы.

    Француз выходил на поле всего в пяти матчах:

    • 2 – в августе
    • 3 – в апреле

    Только летом прошлого года Канте сыграл в двух матчах под руководством одного тренера – Томаса Тухеля.

    Этой весной у него три игры и три разных тренера – уникальная статистика!

    Фото: Keystone Press Agency / Global Look Press

    Новости по теме
    Канте угрожали прострелить колено в 2017-м: заставили подписать контракт с неофициальным агентом 5
    «Атлетико» хочет бесплатно подписать Канте
    Канте может бесплатно перейти из «Челси» в «Ливерпуль»
    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 09:59
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 