Уникальная статистика Канте в «Челси»: 5 матчей в сезоне с 4 разными тренерами

Полузащитник «Челси» Н'Голо Канте мало играл в сезоне-2022/23 из-за травмы.

Француз выходил на поле всего в пяти матчах:

2 – в августе

3 – в апреле

Только летом прошлого года Канте сыграл в двух матчах под руководством одного тренера – Томаса Тухеля.

Этой весной у него три игры и три разных тренера – уникальная статистика!

Фото: Keystone Press Agency / Global Look Press