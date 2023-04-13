Уникальная статистика Канте в «Челси»: 5 матчей в сезоне с 4 разными тренерами

Полузащитник «Челси» Н'Голо Канте мало играл в сезоне-2022/23 из-за травмы.
Француз выходил на поле всего в пяти матчах:
- 2 – в августе
- 3 – в апреле
Только летом прошлого года Канте сыграл в двух матчах под руководством одного тренера – Томаса Тухеля.
Этой весной у него три игры и три разных тренера – уникальная статистика!
- 06.08.2022. «Эвертон» – «Челси» (0:1). Главный тренер: Томас Тухель
- 14.08.2022. «Челси» – «Тоттенхэм» (2:2). Главный тренер: Томас Тухель
- 01.04.2023. «Челси» – «Астон Вилла» (0:2). Главный тренер: Грэм Поттер
- 04.04.2023. «Челси» – «Ливерпуль» (0:0). Главный тренер: Бруно Сальтор
- 12.04.2023. «Реал» – «Челси» (2:0). Главный тренер: Фрэнк Лэмпард
Фото: Keystone Press Agency / Global Look Press
Источник: «Бомбардир»