«Мне всегда сигналят и говорят: «Вау, как круто!» Сазонов – о своей уникальной машине

Защитник «Динамо» Саба Сазонов ответил на вопросы о своем раритетном автомобиле, которому более 35 лет.

– Год назад ты рассказывал про свою Лурджу – «Тойоту» Chaser 1987 года. Какие апгрейды произошли за это время?

– Особо ничего не изменилось. Но при этом любая старая машина требует ухода. Зимой ее не эксплуатирую, стоит в паркинге на базе в Новогорске – поднятая на «козлы», чтобы подвеска разгружалась, – и ждет сезона.

Естественно, я ее прогреваю, чищу, полирую. Люблю это делать именно сам, хотя иногда мне помогает знакомый механик – он тоже идейный, любит старые машины. Из последнего – почистил салон.

– Салон оригинальный?

– Да, 1987-го. Все остальные запчасти тоже оригинальные – старая Япония. Я, как и родители, если что-то делаю, то стараюсь делать отлично. Если машина, то всегда чистая.

Можешь спросить у Муми Нгамале, к которому я приезжал в гости. Когда мы катались, все смотрели и думали: «Черт, кто это такие?»

– Как люди реагируют, когда видят тебя в городе на Лурдже?

– Мне всегда сигналят и показывают лайки. Постоянно останавливаются, просят опустить окно и говорят: «Вау, как круто! Что это?»

Даже люди, которые совсем не разбираются в машинах, смотрят. Поэтому мой автомобиль всегда «вылизан». Это из разряда «если будет дождь, то на следующий день я ее мою».

– Полиция часто останавливает?

– За последний сезон четыре-пять раз было. У меня на машине всего один штраф, заработанный моим братом, – за превышение скорости на 2 км/ч.

И то только из-за того, что после смены колес мы не успели откалибровать спидометр. Но в основном останавливают, чтобы спросить, сколько машине лет, какая мощность.

– Много вложил в Лурджу?

– Честно, не считал, но много. Не считаю, чтобы не начать расстраиваться. Но это того стоит. Я получаю дикое наслаждение.

Фото: соцсети Сабы Сазонова