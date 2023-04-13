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    «Мне всегда сигналят и говорят: «Вау, как круто!» Сазонов – о своей уникальной машине

    Защитник «Динамо» Саба Сазонов ответил на вопросы о своем раритетном автомобиле, которому более 35 лет.

    – Год назад ты рассказывал про свою Лурджу – «Тойоту» Chaser 1987 года. Какие апгрейды произошли за это время?

    Особо ничего не изменилось. Но при этом любая старая машина требует ухода. Зимой ее не эксплуатирую, стоит в паркинге на базе в Новогорске – поднятая на «козлы», чтобы подвеска разгружалась, – и ждет сезона.

    Естественно, я ее прогреваю, чищу, полирую. Люблю это делать именно сам, хотя иногда мне помогает знакомый механик – он тоже идейный, любит старые машины. Из последнего – почистил салон.

    – Салон оригинальный?

    – Да, 1987-го. Все остальные запчасти тоже оригинальные – старая Япония. Я, как и родители, если что-то делаю, то стараюсь делать отлично. Если машина, то всегда чистая.

    Можешь спросить у Муми Нгамале, к которому я приезжал в гости. Когда мы катались, все смотрели и думали: «Черт, кто это такие?»

    – Как люди реагируют, когда видят тебя в городе на Лурдже?

    – Мне всегда сигналят и показывают лайки. Постоянно останавливаются, просят опустить окно и говорят: «Вау, как круто! Что это?»

    Даже люди, которые совсем не разбираются в машинах, смотрят. Поэтому мой автомобиль всегда «вылизан». Это из разряда «если будет дождь, то на следующий день я ее мою».

    – Полиция часто останавливает?

    – За последний сезон четыре-пять раз было. У меня на машине всего один штраф, заработанный моим братом, – за превышение скорости на 2 км/ч.

    И то только из-за того, что после смены колес мы не успели откалибровать спидометр. Но в основном останавливают, чтобы спросить, сколько машине лет, какая мощность.

    Много вложил в Лурджу?

    – Честно, не считал, но много. Не считаю, чтобы не начать расстраиваться. Но это того стоит. Я получаю дикое наслаждение.

    Фото: соцсети Сабы Сазонова

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    Источник: Sport24

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +17423

      Garrincha58 12 минут назад

      думаю через какое то время будет классный защитник для сборной а Зенит уже в который раз в погоне за иностранцами прос....л своего воспитанника

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      Рейтинг: +17423

      Garrincha58 14 минут назад

      это ездить почти как на нашей Волге 21 коруто и все оборачиваются не то что сейчас штамповки почти все одинаковые только меняют каждый год названия как смартфоны

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