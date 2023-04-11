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  • Воспитанник «Краснодара» рассказал, каким был Галицкий в 2013 году

Воспитанник «Краснодара» рассказал, каким был Галицкий в 2013 году

11 апреля 2023, 23:34
1

Воспитанник «Краснодара» Александр Лузин поделился воспоминаниями о владельце клуба Сергее Галицком.

– Ты был капитаном «Краснодара-2» в ПФЛ в 18 лет. Каким тогда [в 2013 году] был Сергей Галицкий?

– Он уделял нам много внимания. Никогда не забуду, как его вертолeт сел на искусственное поле во время тренировки «Краснодара-2». Он вышел из вертолeта и к каждому футболисту обратился по имени!

Мы в этот момент отрабатывали штрафные удары с Кириллом Морозовым. Он подошeл к нам как самый обычный человек и просто мило разговаривал несколько минут. Он очень хорошо ко мне относился, чувствовалось, что он испытывал особую любовь к нашей команде.

Никогда не забуду, как высокий Сергей Николаевич в своих кожаный туфлях пинал мяч через стенку на поле.

  • Галицкий создал «Краснодар» в 2008 году.
  • Клуб в 2020 году играл в группе Лиги чемпионов.

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Источник: Metaratings
Россия. Премьер-лига Краснодар Лузин Александр Галицкий Сергей
Комментарии (1)
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RealDiMoNMadrid
1681251787
Сергей Николаевич, долгих лет Вам жизни !
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