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    Воспитанник «Краснодара» рассказал, каким был Галицкий в 2013 году

    Воспитанник «Краснодара» Александр Лузин поделился воспоминаниями о владельце клуба Сергее Галицком.

    – Ты был капитаном «Краснодара-2» в ПФЛ в 18 лет. Каким тогда [в 2013 году] был Сергей Галицкий?

    – Он уделял нам много внимания. Никогда не забуду, как его вертолeт сел на искусственное поле во время тренировки «Краснодара-2». Он вышел из вертолeта и к каждому футболисту обратился по имени!

    Мы в этот момент отрабатывали штрафные удары с Кириллом Морозовым. Он подошeл к нам как самый обычный человек и просто мило разговаривал несколько минут. Он очень хорошо ко мне относился, чувствовалось, что он испытывал особую любовь к нашей команде.

    Никогда не забуду, как высокий Сергей Николаевич в своих кожаный туфлях пинал мяч через стенку на поле.

    • Галицкий создал «Краснодар» в 2008 году.
    • Клуб в 2020 году играл в группе Лиги чемпионов.

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    Источник: Metaratings

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    11.04.2023 23:34
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