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    «Такое может быть только в РПЛ»: Мостовой назвал цирком назначение Талалаева в «Химки»

    Экс-игрок «Спартака» Александр Мостовой раскритиковал назначение Андрея Талалаева главным тренером «Химок».

    «Как цирковая программа в «Химках» началась, так и продолжается до конца чемпионата. Талалаев идет на рекорд. За один сезон три команды поменял.

    Если бы мне не сказали, что на пять лет, то я подумал бы, что можно и рекорд установить, в четвертую команду пойти. В «Химках» же быстро убирают, за три-четыре игры.

    Такое может быть только в нашем чемпионате. Мы начинаем про футбол забывать с такими приходами и уходами. Я говорю про все, что происходит в «Химках», — сказал Мостовой.

    • «Химки» занимают 15-е место в таблице РПЛ с 13 очками в 22 турах.
    • Контракт с Талалаевым подписан на 5 лет.
    • Тренер уже работал в подмосковном клубе в сезоне-2019/20.
    • Он сменил уволенного Спартака Гогниева.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    11.04.2023 20:50
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +6462

      Ганнибал Лектор 2 часа назад

      Забавный персонаж этот Балалаев. По-моему, он сам себя считает нереально крутым тренером

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