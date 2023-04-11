«Такое может быть только в РПЛ»: Мостовой назвал цирком назначение Талалаева в «Химки»

Экс-игрок «Спартака» Александр Мостовой раскритиковал назначение Андрея Талалаева главным тренером «Химок».

«Как цирковая программа в «Химках» началась, так и продолжается до конца чемпионата. Талалаев идет на рекорд. За один сезон три команды поменял.

Если бы мне не сказали, что на пять лет, то я подумал бы, что можно и рекорд установить, в четвертую команду пойти. В «Химках» же быстро убирают, за три-четыре игры.

Такое может быть только в нашем чемпионате. Мы начинаем про футбол забывать с такими приходами и уходами. Я говорю про все, что происходит в «Химках», — сказал Мостовой.