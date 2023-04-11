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  • «Такое может быть только в РПЛ»: Мостовой назвал цирком назначение Талалаева в «Химки»

«Такое может быть только в РПЛ»: Мостовой назвал цирком назначение Талалаева в «Химки»

11 апреля 2023, 20:50
1

Экс-игрок «Спартака» Александр Мостовой раскритиковал назначение Андрея Талалаева главным тренером «Химок».

«Как цирковая программа в «Химках» началась, так и продолжается до конца чемпионата. Талалаев идет на рекорд. За один сезон три команды поменял.

Если бы мне не сказали, что на пять лет, то я подумал бы, что можно и рекорд установить, в четвертую команду пойти. В «Химках» же быстро убирают, за три-четыре игры.

Такое может быть только в нашем чемпионате. Мы начинаем про футбол забывать с такими приходами и уходами. Я говорю про все, что происходит в «Химках», — сказал Мостовой.

  • «Химки» занимают 15-е место в таблице РПЛ с 13 очками в 22 турах.
  • Контракт с Талалаевым подписан на 5 лет.
  • Тренер уже работал в подмосковном клубе в сезоне-2019/20.
  • Он сменил уволенного Спартака Гогниева.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Химки Талалаев Андрей Мостовой Александр
Комментарии (1)
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Ганнибал Лектор
1681239066
Забавный персонаж этот Балалаев. По-моему, он сам себя считает нереально крутым тренером
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