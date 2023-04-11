«Как в анекдоте»: Уткин иронично отреагировал на назначение Талалаева тренером «Химок»

Журналист Василий Уткин прокомментировал назначение Андрея Талалаева главным тренером «Химок».

«Третья команда у человека за сезон. Прямо как в анекдоте про человека, который очень любил детей; бывало, целую комнату ему приведут, уже сам на диван с ногами забрался, настолько тесно – а все кричал «еще, еще!»

А пятый тренер в команде за год – так это не фокус. В «Ростове» как-то раз было семь. Правда, кажется, это был переходный на осень-весна, полуторный сезон…

Эдак выходит, что порядка, а то и более ста человек по-тренерски обслужил Андрей Талалаев за один сезон. Просто мультитренер», – написал Уткин в телеграме.