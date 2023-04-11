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    «Как в анекдоте»: Уткин иронично отреагировал на назначение Талалаева тренером «Химок»

    Журналист Василий Уткин прокомментировал назначение Андрея Талалаева главным тренером «Химок».

    «Третья команда у человека за сезон. Прямо как в анекдоте про человека, который очень любил детей; бывало, целую комнату ему приведут, уже сам на диван с ногами забрался, настолько тесно – а все кричал «еще, еще!»

    А пятый тренер в команде за год – так это не фокус. В «Ростове» как-то раз было семь. Правда, кажется, это был переходный на осень-весна, полуторный сезон…

    Эдак выходит, что порядка, а то и более ста человек по-тренерски обслужил Андрей Талалаев за один сезон. Просто мультитренер», – написал Уткин в телеграме.

    • «Химки» занимают 15-е место в таблице РПЛ с 13 очками в 22 турах.
    • Контракт с Талалаевым подписан на 5 лет.
    • Тренер уже работал в подмосковном клубе в сезоне-2019/20.
    • Он сменил уволенного Спартака Гогниева.

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    Источник: телеграм-канал Василия Уткина

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    11.04.2023 20:23
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1287

      Sky Spartak 43 минуты назад

      руководство нашло денежную жилу...уволили тренера...деньги с ним поделили ))
      потом опять попросили...опять уволили..опять попросили)))

      0
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      Рейтинг: +6462

      Ганнибал Лектор 2 часа назад

      Ну а кого ещё-то брать Химкам? Не Вадика же Евсеева. Вариантов не много: Божович, Рахимов, Талалаев...

      0
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