«Как в анекдоте»: Уткин иронично отреагировал на назначение Талалаева тренером «Химок»

Журналист Василий Уткин прокомментировал назначение Андрея Талалаева главным тренером «Химок».
«Третья команда у человека за сезон. Прямо как в анекдоте про человека, который очень любил детей; бывало, целую комнату ему приведут, уже сам на диван с ногами забрался, настолько тесно – а все кричал «еще, еще!»
А пятый тренер в команде за год – так это не фокус. В «Ростове» как-то раз было семь. Правда, кажется, это был переходный на осень-весна, полуторный сезон…
Эдак выходит, что порядка, а то и более ста человек по-тренерски обслужил Андрей Талалаев за один сезон. Просто мультитренер», – написал Уткин в телеграме.
- «Химки» занимают 15-е место в таблице РПЛ с 13 очками в 22 турах.
- Контракт с Талалаевым подписан на 5 лет.
- Тренер уже работал в подмосковном клубе в сезоне-2019/20.
- Он сменил уволенного Спартака Гогниева.
Источник: телеграм-канал Василия Уткина