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    Дани Алвеса никто не посещает в тюрьме – на постоянной основе к нему ходит только один человек

    Бывший футболист «Барселоны» Дани Алвес продолжает находиться в тюрьме, ожидая суд по обвинению в сексуальном насилии.

    • Алвесу грозит до 12 лет лишения свободы.
    • Игрок находится в тюрьме с января.
    • Он 4 раза менял показания.

    По информации Sport.es, бывшие жены футболиста – Дана Динора и Джоана Санс – навестили Алвеса лишь по одному разу в первые дни заключения.

    Теперь у бразильца остался только один посетитель – в тюрьму к Алвесу регулярно приходит его друг по имени Бруно Бразил. Именно он был вместе с Дани в клубе Sutton, где случился предполагаемый акт насилия.

    В последний раз Бразил навещал Алвеса 26 марта. Он утешал футболиста после заявления Санс о разводе с экс-игроком «Барселоны».

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    Источник: «Бомбардир»

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