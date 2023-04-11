Дани Алвеса никто не посещает в тюрьме – на постоянной основе к нему ходит только один человек

Бывший футболист «Барселоны» Дани Алвес продолжает находиться в тюрьме, ожидая суд по обвинению в сексуальном насилии.
- Алвесу грозит до 12 лет лишения свободы.
- Игрок находится в тюрьме с января.
- Он 4 раза менял показания.
По информации Sport.es, бывшие жены футболиста – Дана Динора и Джоана Санс – навестили Алвеса лишь по одному разу в первые дни заключения.
Теперь у бразильца остался только один посетитель – в тюрьму к Алвесу регулярно приходит его друг по имени Бруно Бразил. Именно он был вместе с Дани в клубе Sutton, где случился предполагаемый акт насилия.
В последний раз Бразил навещал Алвеса 26 марта. Он утешал футболиста после заявления Санс о разводе с экс-игроком «Барселоны».
Источник: «Бомбардир»