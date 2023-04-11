Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Личка назвал тренера РПЛ, который сумел его перехитрить

    Главный тренер «Оренбурга» Марцел Личка рассказал, кто из коллег перехитрил его.

    «Однозначно Игорь Осинькин. Речь о нашем последнем матче с «Крыльями Советов» (1:1).

    Я ожидал, что они будут играть 4-4-2 с Сычевым [Писарским] впереди. Но они вышли 3-4-3.

    Рахманович постоянно прессинговал Веру. Бейл играл против Мансильи. У Горшкова была задача постоянно выходить на Эктова.

    Я реально не ожидал, что они сыграют против нас 3-4-1-2. Вообще, главное – уметь реагировать на подобные моменты», – заявил Личка.

    • «Оренбург» идет на 8-м месте в РПЛ после 22 туров.
    • Личка тренирует команду с августа 2020 года.

    Новости по теме
    Личка: «Не пью русское пиво – его даже нельзя назвать пивом» 1
    РПЛ назвала пять претендентов на звание лучшего тренера в марте 4
    Агент Лички заявил, что Писарский перешел из «Оренбурга» в «Крылья Советов» из-за денег 6
    Источник: Sport24

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 00:23
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +504

      eugen-han 3 часа назад

      Ну отскочили же тогда,- ушли от поражения. Так что надо говорить: Оренбургу повезло в этом матче, и не надо хитрить о том, что кто-то хитрил, потому что это нехитроумно.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 