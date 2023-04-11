Личка назвал тренера РПЛ, который сумел его перехитрить

Ну отскочили же тогда,- ушли от поражения. Так что надо говорить: Оренбургу повезло в этом матче, и не надо хитрить о том, что кто-то хитрил, потому что это нехитроумно.
Главный тренер «Оренбурга» Марцел Личка рассказал, кто из коллег перехитрил его.
«Однозначно Игорь Осинькин. Речь о нашем последнем матче с «Крыльями Советов» (1:1).
Я ожидал, что они будут играть 4-4-2 с Сычевым [Писарским] впереди. Но они вышли 3-4-3.
Рахманович постоянно прессинговал Веру. Бейл играл против Мансильи. У Горшкова была задача постоянно выходить на Эктова.
Я реально не ожидал, что они сыграют против нас 3-4-1-2. Вообще, главное – уметь реагировать на подобные моменты», – заявил Личка.
- «Оренбург» идет на 8-м месте в РПЛ после 22 туров.
- Личка тренирует команду с августа 2020 года.