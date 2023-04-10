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    В «Кармиотиссе» объяснили увольнение Кержакова

    Генеральный менеджер «Кармиотиссы» Антонис Антониус рассказал, почему клуб отправил в отставку Александра Кержакова.

    «Кержаков – большая звезда российского футбола: великий игрок и хороший парень. Но он должен понять, что такое быть тренером. Мне казалось, что он не понимает, в чем заключалась его работа.

    Вместо разбора соперника предпочитал ходить на рыбалку. Его рекорд – десятиминутная тренировка. Некоторые футболисты из команды жаловались, что не получали достаточно тренировочного времени.

    Пунин [владелец клуба] доверял ему, но результаты говорят сами за себя – одна победа, ничья и четыре поражения», – заявил Антониус.

    • Кержаков возглавлял команду с 8 февраля по 1 апреля 2023 года.
    • Это был его первый тренерский опыт за границей.

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    Источник: «Чемпионат»

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    10.04.2023 22:11
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +2023

      DMитрий 9 часов назад

      На седьмом тренировочном занятии
      Тренеры выступили с пакетом конструктивных предложений,
      Направленных на углубление процесса стабилизации в команде
      Выступали все главы и члены команды
      А я не поехал
      Я купил мотыля и пошёл на реку
      Я люблю рыбалку

      1
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      Рейтинг: +4042

      fakeid 9 часов назад

      да-да, всё так и было. все прям поверили, что самая длительная тренировка была 10 минут. так даже в тарасовке не издят.

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      Рейтинг: +2610

      шахта Заполярная > fakeid 6 часов назад

      Ты хоть сам то понял, что написал.

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