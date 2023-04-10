На седьмом тренировочном занятии
Тренеры выступили с пакетом конструктивных предложений,
Направленных на углубление процесса стабилизации в команде
Выступали все главы и члены команды
А я не поехал
Я купил мотыля и пошёл на реку
Я люблю рыбалку
Генеральный менеджер «Кармиотиссы» Антонис Антониус рассказал, почему клуб отправил в отставку Александра Кержакова.
«Кержаков – большая звезда российского футбола: великий игрок и хороший парень. Но он должен понять, что такое быть тренером. Мне казалось, что он не понимает, в чем заключалась его работа.
Вместо разбора соперника предпочитал ходить на рыбалку. Его рекорд – десятиминутная тренировка. Некоторые футболисты из команды жаловались, что не получали достаточно тренировочного времени.
Пунин [владелец клуба] доверял ему, но результаты говорят сами за себя – одна победа, ничья и четыре поражения», – заявил Антониус.
- Кержаков возглавлял команду с 8 февраля по 1 апреля 2023 года.
- Это был его первый тренерский опыт за границей.