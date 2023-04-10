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    Карпин недоволен газоном на стадионе «Оренбурга»

    Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин раскритиковал газон на стадионе «Газовик» в Оренбурге.

    • «Ростов» сыграл вничью с «Оренбургом» со счетом 2:2.
    • Команда Карпина ушла от поражения благодаря голу на 90-й минуте.

    – Какие впечатления? Как обычно после игры – разные. Думаю, что на этом поле все команды проваливают первый тайм. Если вы возьмете статистику, то к 30‑й минуте «Оренбург» уже всегда вел в счете.

    – То, что приехали заранее, не помогло?

    – Конечно, нет.

    – Нет желания получить такое же поле и тренироваться на нем постоянно?

    – Можете нам заплатить, чтобы такое же поле сделали, чтобы столько же крошки насыпали. Чтобы оно было один‑в‑один. Можете? Я не могу.

    Говорят, что размеры тоже меньше, но дело не в этом, дело в привыкании к нему. Привычка. Дело в отскоке мяча. Сколько команд выиграли здесь?

    – Просто «Оренбург» и раньше играл на этом поле. Может быть, дело еще в силе оренбургской команды?

    – Естественно. В первом туре, например, в матче против «Крыльев Советов» был другой «Оренбург», поэтому «Крылья» и победили.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    10.04.2023 20:51
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +8936

      GoLenaStop 6 часов назад

      Поле реально дерьмовое, засыпано какой-то крошкой, похожей на резину.
      Пусть Оренбургжцы всем расскажут, из чего создан их газон!
      С ув.

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