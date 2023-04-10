Карпин недоволен газоном на стадионе «Оренбурга»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин раскритиковал газон на стадионе «Газовик» в Оренбурге.

«Ростов» сыграл вничью с «Оренбургом» со счетом 2:2.

Команда Карпина ушла от поражения благодаря голу на 90-й минуте.

– Какие впечатления? Как обычно после игры – разные. Думаю, что на этом поле все команды проваливают первый тайм. Если вы возьмете статистику, то к 30‑й минуте «Оренбург» уже всегда вел в счете.

– То, что приехали заранее, не помогло?

– Конечно, нет.

– Нет желания получить такое же поле и тренироваться на нем постоянно?

– Можете нам заплатить, чтобы такое же поле сделали, чтобы столько же крошки насыпали. Чтобы оно было один‑в‑один. Можете? Я не могу.

Говорят, что размеры тоже меньше, но дело не в этом, дело в привыкании к нему. Привычка. Дело в отскоке мяча. Сколько команд выиграли здесь?

– Просто «Оренбург» и раньше играл на этом поле. Может быть, дело еще в силе оренбургской команды?

– Естественно. В первом туре, например, в матче против «Крыльев Советов» был другой «Оренбург», поэтому «Крылья» и победили.