Карпин недоволен газоном на стадионе «Оренбурга»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин раскритиковал газон на стадионе «Газовик» в Оренбурге.
- «Ростов» сыграл вничью с «Оренбургом» со счетом 2:2.
- Команда Карпина ушла от поражения благодаря голу на 90-й минуте.
– Какие впечатления? Как обычно после игры – разные. Думаю, что на этом поле все команды проваливают первый тайм. Если вы возьмете статистику, то к 30‑й минуте «Оренбург» уже всегда вел в счете.
– То, что приехали заранее, не помогло?
– Конечно, нет.
– Нет желания получить такое же поле и тренироваться на нем постоянно?
– Можете нам заплатить, чтобы такое же поле сделали, чтобы столько же крошки насыпали. Чтобы оно было один‑в‑один. Можете? Я не могу.
Говорят, что размеры тоже меньше, но дело не в этом, дело в привыкании к нему. Привычка. Дело в отскоке мяча. Сколько команд выиграли здесь?
– Просто «Оренбург» и раньше играл на этом поле. Может быть, дело еще в силе оренбургской команды?
– Естественно. В первом туре, например, в матче против «Крыльев Советов» был другой «Оренбург», поэтому «Крылья» и победили.