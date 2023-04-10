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    Каррагер раскритиковал Зинченко за ошибку в матче с «Ливерпулем»: «Как на тренировке»

    Экс-игрок сборной Англии Джейми Каррагер раскритиковал защитника «Арсенала» Александра Зинченко за игру в матче 30-го тура АПЛ против «Ливерпуля».

    • «Арсенал» и «Ливерпуль» сыграли вничью.
    • На 88-й минуте Фирмино сравнял счет после передачи Александер-Арнольда, который пробросил мяч между ног Зинченко.

    «Я не могу перестать думать о Зинченко. На кону чемпионский титул, нужно быть более агрессивным. Нельзя допускать этого.

    Зинченко должен играть более интенсивно. А он как будто на тренировке и не хочет, чтобы ему прокинули мяч между ног», – сказал Каррагер.

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    Источник: Football London

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    10.04.2023 18:41
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