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Кержаков может стать главным тренером «Химок»

10 апреля 2023, 17:25
11

Бывший главный тренер кипрской «Кармиотиссы» Александр Кержаков может возглавить «Химки».

По информации Metaratings, внутри «Химок» обсуждается возможность приглашения Кержакова. Эту информацию подтвердили два несвязанных между собой источника.

Приглашение Кержакова — вариант на перспективу. Маловероятно, что и.о. главного тренера «Химок» Ринат Билялетдинов покинет свою должность в ближайшее время.

  • Кержаков возглавлял «Кармиотиссу» с 8 февраля по 1 апреля 2023 года.
  • Это был его первый тренерский опыт за границей.
  • Под руководством российского специалиста «Кармиотисса» провела 6 матчей: 1 победа, 1 ничья, 4 поражения.

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Источник: Metaratings
Россия. Премьер-лига Химки Кержаков Александр
Комментарии (11)
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Таврида
1681137186
Неудачник возглавит неудачников. Логично...
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АЛЕКС 58
1681139127
Для этого ему в Россию нужно вернуться.
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"supermax"
1681139408
а не зассыт?
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eugen-han
1681141114
Кержакову уже терять то нечего. Томь он не спас от вылета во вторую лигу. На Кипре начудил. Конечно это тоже опыт, но отрицательный, что может негативно сказаться на его тренерскую перспективу.
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gfneerj
1681143935
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zigbert
1681144106
Там только что приступил к работе Билялетдинов. Неужели Химки дойдут до такой глупости?
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Oldtrafford83
1681144275
А корешок терюшок в курсе?))
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ScarlettOgusania
1681148517
позор, предателям давать работу в России, пусть сидит на Кипре с протянутой рукой!
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Дед otmoros
1681148522
Это тот Кержаков который от СВО на кипр свалил? Достойное Г. для такого Г.
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Чехов на Садовой
1681148773
Трус, предатель и мелкотравчатый баран. Видимо такое и нужно Химкам для окончательной деградации.
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