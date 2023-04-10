Кержаков может стать главным тренером «Химок»

Трус, предатель и мелкотравчатый баран. Видимо такое и нужно Химкам для окончательной деградации.
Бывший главный тренер кипрской «Кармиотиссы» Александр Кержаков может возглавить «Химки».
По информации Metaratings, внутри «Химок» обсуждается возможность приглашения Кержакова. Эту информацию подтвердили два несвязанных между собой источника.
Приглашение Кержакова — вариант на перспективу. Маловероятно, что и.о. главного тренера «Химок» Ринат Билялетдинов покинет свою должность в ближайшее время.
- Кержаков возглавлял «Кармиотиссу» с 8 февраля по 1 апреля 2023 года.
- Это был его первый тренерский опыт за границей.
- Под руководством российского специалиста «Кармиотисса» провела 6 матчей: 1 победа, 1 ничья, 4 поражения.