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    Кержаков может стать главным тренером «Химок»

    Бывший главный тренер кипрской «Кармиотиссы» Александр Кержаков может возглавить «Химки».

    По информации Metaratings, внутри «Химок» обсуждается возможность приглашения Кержакова. Эту информацию подтвердили два несвязанных между собой источника.

    Приглашение Кержакова — вариант на перспективу. Маловероятно, что и.о. главного тренера «Химок» Ринат Билялетдинов покинет свою должность в ближайшее время.

    • Кержаков возглавлял «Кармиотиссу» с 8 февраля по 1 апреля 2023 года.
    • Это был его первый тренерский опыт за границей.
    • Под руководством российского специалиста «Кармиотисса» провела 6 матчей: 1 победа, 1 ничья, 4 поражения.

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    Источник: Metaratings

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    10.04.2023 17:25
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    Комментарии12
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    • ...
      Рейтинг: +1016

      Чехов на Садовой 12 часов назад

      Трус, предатель и мелкотравчатый баран. Видимо такое и нужно Химкам для окончательной деградации.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +54

      Дед otmoros 12 часов назад

      Это тот Кержаков который от СВО на кипр свалил? Достойное Г. для такого Г.

      6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1609

      ScarlettOgusania 12 часов назад

      позор, предателям давать работу в России, пусть сидит на Кипре с протянутой рукой!

      6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4514

      Oldtrafford83 13 часов назад

      А корешок терюшок в курсе?))

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +101229

      zigbert 13 часов назад

      Там только что приступил к работе Билялетдинов. Неужели Химки дойдут до такой глупости?

      4
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      Рейтинг: +10

      gfneerj 13 часов назад

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      0
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      Рейтинг: +504

      eugen-han 14 часов назад

      Кержакову уже терять то нечего. Томь он не спас от вылета во вторую лигу. На Кипре начудил. Конечно это тоже опыт, но отрицательный, что может негативно сказаться на его тренерскую перспективу.

      1
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      Рейтинг: +11525

      "supermax" 14 часов назад

      а не зассыт?

      1
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      Рейтинг: +759

      egor tikhonov > "supermax" 11 часов назад

      зассыт , как пить дать...

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +2687

      АЛЕКС 58 14 часов назад

      Для этого ему в Россию нужно вернуться.

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      Рейтинг: +17823

      Barmaleushka 15 часов назад

      И будут потом все косяки на Кержа вешать .

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