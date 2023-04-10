Кержаков может стать главным тренером «Химок»

Бывший главный тренер кипрской «Кармиотиссы» Александр Кержаков может возглавить «Химки».

По информации Metaratings, внутри «Химок» обсуждается возможность приглашения Кержакова. Эту информацию подтвердили два несвязанных между собой источника.

Приглашение Кержакова — вариант на перспективу. Маловероятно, что и.о. главного тренера «Химок» Ринат Билялетдинов покинет свою должность в ближайшее время.