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    Спортивный психолог объяснил, почему Дзюба не пожал руку Семаку

    Спортивный психолог Вадим Гущин объяснил, почему нападающий «Локомотива» Артем Дзюба отказался пожать руку главному тренеру «Зенита» Сергею Семаку.

    – Дзюба считает, что тренер не совсем адекватно к нему относился во время совместной работы. Он считает, что участок неудачный карьеры как-то связан с тренером. Я это так могу объяснить. Это гипотеза. Но у Дзюбы явно есть какие-то претензии к Семаку. Между ними есть невидимый конфликт.

    – Как вы думаете, если бы «Локомотив» выиграл у «Зенита», то Дзюба бы пожал руку Семаку?

    – Победа делает человека благороднее. Но я совсем не уверен, что в случае с Дзюбой после победы ситуация кардинально поменялась. Если у него есть претензии к Семаку, то победа это бы не сгладила.

    – После игры Дзюба отказался общаться с журналистами. В соцсетях он это объяснил тем, что «устал от всего этого: выигрываешь – ты король, дифирамбы тебе поют, проигрываешь – ты мертвый».

    – Это объяснить очень просто. Он всю карьеру демонстрирует повышенную чувствительность по отношению к мнению окружающих. Иногда это даже идет ему на пользу. Например, когда он играл на домашнем чемпионате мира в 2018 году.

    А, если в общем, то ему эта черта на пользу не идет. У него избыточная зависимость от общественного мнения. Он ждал, что после поражений его будут любить? У него инфантильное мнение. За такие деньги, которые он получает, мог бы и потерпеть.

    – Как в психологии называет поведение взрослого человека, который так сильно зависим от мнения окружающих?

    – Нарциссизм. Дзюба – нарцисс. Это термин принят в психологии. Это желание постоянной любви и постоянного внимания.

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    Источник: «Спорт день за днем»

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    10.04.2023 15:55
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +4839

      Питерский князь 16 часов назад

      Он уже утомил позориться.
      Целка, не мужик!

      1
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      Рейтинг: +6367

      порт 16 часов назад

      А ещё этот натцист знатный онанист.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +418

      Влад-20 16 часов назад

      Да нет у этого поведения другое название.......козлизм

      3
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