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Спортивный психолог объяснил, почему Дзюба не пожал руку Семаку

10 апреля 2023, 15:55
2

Спортивный психолог Вадим Гущин объяснил, почему нападающий «Локомотива» Артем Дзюба отказался пожать руку главному тренеру «Зенита» Сергею Семаку.

– Дзюба считает, что тренер не совсем адекватно к нему относился во время совместной работы. Он считает, что участок неудачный карьеры как-то связан с тренером. Я это так могу объяснить. Это гипотеза. Но у Дзюбы явно есть какие-то претензии к Семаку. Между ними есть невидимый конфликт.

– Как вы думаете, если бы «Локомотив» выиграл у «Зенита», то Дзюба бы пожал руку Семаку?

– Победа делает человека благороднее. Но я совсем не уверен, что в случае с Дзюбой после победы ситуация кардинально поменялась. Если у него есть претензии к Семаку, то победа это бы не сгладила.

– После игры Дзюба отказался общаться с журналистами. В соцсетях он это объяснил тем, что «устал от всего этого: выигрываешь – ты король, дифирамбы тебе поют, проигрываешь – ты мертвый».

– Это объяснить очень просто. Он всю карьеру демонстрирует повышенную чувствительность по отношению к мнению окружающих. Иногда это даже идет ему на пользу. Например, когда он играл на домашнем чемпионате мира в 2018 году.

А, если в общем, то ему эта черта на пользу не идет. У него избыточная зависимость от общественного мнения. Он ждал, что после поражений его будут любить? У него инфантильное мнение. За такие деньги, которые он получает, мог бы и потерпеть.

– Как в психологии называет поведение взрослого человека, который так сильно зависим от мнения окружающих?

– Нарциссизм. Дзюба – нарцисс. Это термин принят в психологии. Это желание постоянной любви и постоянного внимания.

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Источник: «Спорт день за днем»
Россия. Премьер-лига Зенит Локомотив Дзюба Артем Семак Сергей
Комментарии (2)
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Влад-20
1681132106
Да нет у этого поведения другое название.......козлизм
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порт
1681132256
А ещё этот натцист знатный онанист.
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