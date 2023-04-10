Спортивный психолог объяснил, почему Дзюба не пожал руку Семаку

Спортивный психолог Вадим Гущин объяснил, почему нападающий «Локомотива» Артем Дзюба отказался пожать руку главному тренеру «Зенита» Сергею Семаку.

Форвард отказался от рукопожатия с тренером после матча «Локомотив» – «Зенит» (1:2).

Он сказал, что не увидел тренера «Зенита».

Семак предположил, что поступок Дзюбы стал следствием усталости.

– Дзюба считает, что тренер не совсем адекватно к нему относился во время совместной работы. Он считает, что участок неудачный карьеры как-то связан с тренером. Я это так могу объяснить. Это гипотеза. Но у Дзюбы явно есть какие-то претензии к Семаку. Между ними есть невидимый конфликт.

– Как вы думаете, если бы «Локомотив» выиграл у «Зенита», то Дзюба бы пожал руку Семаку?

– Победа делает человека благороднее. Но я совсем не уверен, что в случае с Дзюбой после победы ситуация кардинально поменялась. Если у него есть претензии к Семаку, то победа это бы не сгладила.

– После игры Дзюба отказался общаться с журналистами. В соцсетях он это объяснил тем, что «устал от всего этого: выигрываешь – ты король, дифирамбы тебе поют, проигрываешь – ты мертвый».

– Это объяснить очень просто. Он всю карьеру демонстрирует повышенную чувствительность по отношению к мнению окружающих. Иногда это даже идет ему на пользу. Например, когда он играл на домашнем чемпионате мира в 2018 году.

А, если в общем, то ему эта черта на пользу не идет. У него избыточная зависимость от общественного мнения. Он ждал, что после поражений его будут любить? У него инфантильное мнение. За такие деньги, которые он получает, мог бы и потерпеть.

– Как в психологии называет поведение взрослого человека, который так сильно зависим от мнения окружающих?

– Нарциссизм. Дзюба – нарцисс. Это термин принят в психологии. Это желание постоянной любви и постоянного внимания.