«Все правильно сделал»: Канчельскис поддержал Дзюбу, который не пожал руку Семаку

Экс-игрок «МЮ» Андрей Канчельскис объяснил поведение нападающего «Локомотива» Артема Дзюбы, который не пожал руку главному тренеру «Зенита» Сергею Семаку.

Форвард отказался от рукопожатия с Семаком после матча «Локомотив» – «Зенит» (1:2).

Он сказал, что не увидел тренера «Зенита».

Семак предположил, что поступок Дзюбы стал следствием усталости.

«Все осуждения Дзюбы за то, что он не пожал руку Семаку, — глупая дурь. Что все к нему придираются? Он никому ничего не должен.

Игрок имеет полное право на всех обидеться и уйти в раздевалку. Не захотел — не пожал. Это не входит в регламент. Артем ни перед кем не виноват. Все правильно сделал», — сказал Канчельскис.