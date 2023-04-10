«Все правильно сделал»: Канчельскис поддержал Дзюбу, который не пожал руку Семаку

можно сказать на руках в историю вошёл. одной гуся держал, другому не подал
Экс-игрок «МЮ» Андрей Канчельскис объяснил поведение нападающего «Локомотива» Артема Дзюбы, который не пожал руку главному тренеру «Зенита» Сергею Семаку.
- Форвард отказался от рукопожатия с Семаком после матча «Локомотив» – «Зенит» (1:2).
- Он сказал, что не увидел тренера «Зенита».
- Семак предположил, что поступок Дзюбы стал следствием усталости.
«Все осуждения Дзюбы за то, что он не пожал руку Семаку, — глупая дурь. Что все к нему придираются? Он никому ничего не должен.
Игрок имеет полное право на всех обидеться и уйти в раздевалку. Не захотел — не пожал. Это не входит в регламент. Артем ни перед кем не виноват. Все правильно сделал», — сказал Канчельскис.