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    «Все правильно сделал»: Канчельскис поддержал Дзюбу, который не пожал руку Семаку

    Экс-игрок «МЮ» Андрей Канчельскис объяснил поведение нападающего «Локомотива» Артема Дзюбы, который не пожал руку главному тренеру «Зенита» Сергею Семаку.

    «Все осуждения Дзюбы за то, что он не пожал руку Семаку, — глупая дурь. Что все к нему придираются? Он никому ничего не должен.

    Игрок имеет полное право на всех обидеться и уйти в раздевалку. Не захотел — не пожал. Это не входит в регламент. Артем ни перед кем не виноват. Все правильно сделал», — сказал Канчельскис.

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 13:43
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +40018

      Project Бабангида 23 минуты назад

      можно сказать на руках в историю вошёл. одной гуся держал, другому не подал

      0
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    • ...
      Рейтинг: +9017

      vladik12 37 минут назад

      Еще один блаженный.

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