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    Федун объяснил, почему «Спартак» перестал побеждать

    Бывший владелец «Спартака» Леонид Федун считает, что московскому клубу перестало везти.

    «Пока, к сожалению, ничего хорошего про результаты «Спартака» сказать нельзя. Игра у команды есть, а результат оставляет желать лучшего.

    Где-то «Спартаку» не везет, но так все время продолжаться не может, игрокам нужно перетерпеть этот момент. Но вернуть себе удачу можно только за счет кропотливой работы», – заявил Федун.

    • «Спартак» идет в РПЛ 3-м.
    • Команда не побеждает пять матчей подряд.
    • Следующий соперник «Спартака» – «Торпедо» (15 апреля).

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    Источник: ТАСС

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +1011

      SLADE2019 4 минуты назад

      Спартак перестал побеждать, потому, что класса не хватает команды, а удачи у него в избытке. Тот же левый пенальти с Динамо, разве не удача?

      1
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      Рейтинг: +21177

      derrik2000 35 минут назад

      "Игра у команды есть, а результат оставляет желать лучшего".

      ХДЕ он с бешеной башкиркой ИГРУ увидел???
      Или "зарема сказала мне, что игра у Спартака есть"???
      Думаю, что таким образом он оправдывается перед всеми за приглашение рыжего: дескать, всё правильно сделали, что пригласили.

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      Рейтинг: +14258

      Алексей З > derrik2000 27 минут назад

      Ну вот к чему ты женщину вспоминаешь и поносишь , мать четверых детей ?
      Тебя не женщина родила , а собака под забором выплюнула.
      ублдк !!

      2
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      Рейтинг: +14258

      Алексей З 35 минут назад

      Перехвалили ребяток.
      Как же 11 россиян в составе, 8 в сборную приглашают, а там большинству в дубле надо мастерство оттачивать.
      Чуть подсели физически и пошли ошибки , забыли что осенью наигрывали. Это их уровень !

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