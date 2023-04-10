Федун объяснил, почему «Спартак» перестал побеждать

Спартак перестал побеждать, потому, что класса не хватает команды, а удачи у него в избытке. Тот же левый пенальти с Динамо, разве не удача?
Бывший владелец «Спартака» Леонид Федун считает, что московскому клубу перестало везти.
«Пока, к сожалению, ничего хорошего про результаты «Спартака» сказать нельзя. Игра у команды есть, а результат оставляет желать лучшего.
Где-то «Спартаку» не везет, но так все время продолжаться не может, игрокам нужно перетерпеть этот момент. Но вернуть себе удачу можно только за счет кропотливой работы», – заявил Федун.