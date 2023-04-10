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Бейл назвал условие для получения российского гражданства

10 апреля 2023, 12:32

Защитник «Крыльев Советов» Гленн Бейл не исключил, что станет гражданином РФ.

«Я никогда не думал о возможном получении российского гражданства. Но у меня ещe есть много времени для этого.

Возможно, я задумаюсь о получении российского паспорта, если «Крылья» дадут мне новый контракт. Пока что у меня нет нового контракта (смеeтся).

Хочу ли остаться в «Крыльях»? Да, конечно. Мне комфортно здесь, всe нравится. У меня будет действовать контракт ещe два сезона – остаюсь в клубе минимум до 2025 года», – сказал Бейл.

  • 27-летний голландец выступает за «Крылья» с августа 2021 года.
  • В этом сезоне он провел 31 матч, забил 1 гол и сделал 2 ассиста.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Крылья Советов Бейл Гленн
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