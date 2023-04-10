Бейл назвал условие для получения российского гражданства

Защитник «Крыльев Советов» Гленн Бейл не исключил, что станет гражданином РФ.

«Я никогда не думал о возможном получении российского гражданства. Но у меня ещe есть много времени для этого.

Возможно, я задумаюсь о получении российского паспорта, если «Крылья» дадут мне новый контракт. Пока что у меня нет нового контракта (смеeтся).

Хочу ли остаться в «Крыльях»? Да, конечно. Мне комфортно здесь, всe нравится. У меня будет действовать контракт ещe два сезона – остаюсь в клубе минимум до 2025 года», – сказал Бейл.