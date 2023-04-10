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    «Вильярреал» выпустил заявление в связи с нападением Вальверде на Баэну

    «Вильярреал» обозначил позицию клуба по поводу ситуации с участием Алехандро Баэна и Федерико Вальверде из «Реала».

    • Вальверде ударил соперника в лицо на парковке после матча.
    • Окружение уругвайца объяснило, что Баэна спровоцировал конфликт своими словами про ребенка Феде.
    • Сам игрок «Вильярреала» эти обвинения отрицает.

    «Баэна решил обратиться в полицию. «Вильярреал» в очередной раз выступает против любых актов насилия, твердо верит в версию событий игрока и будет поддерживать его на протяжении всего этого процесса», – говорится в заявлении клуба.

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    Источник: сайт «Вильярреала»

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