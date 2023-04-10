«Вильярреал» выпустил заявление в связи с нападением Вальверде на Баэну

«Вильярреал» обозначил позицию клуба по поводу ситуации с участием Алехандро Баэна и Федерико Вальверде из «Реала».

Вальверде ударил соперника в лицо на парковке после матча.

Окружение уругвайца объяснило, что Баэна спровоцировал конфликт своими словами про ребенка Феде.

Сам игрок «Вильярреала» эти обвинения отрицает.

«Баэна решил обратиться в полицию. «Вильярреал» в очередной раз выступает против любых актов насилия, твердо верит в версию событий игрока и будет поддерживать его на протяжении всего этого процесса», – говорится в заявлении клуба.