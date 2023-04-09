Мостовой прокомментировал свою госпитализацию

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой подтвердил, что находится в больнице.

«Это не в первый раз. Такая ситуация, что постоянно приходится что-то улучшать, что-то обезболивать. Старая травма — спина беспокоит. Но чувствую себя хорошо, все нормально. Пока не понятно, когда меня выпишут. Надеюсь, на следующей неделе», – сказал Мостовой.