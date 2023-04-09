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    Упамекано рассказал о занятиях с оперным певцом

    Защитник «Баварии» Дайот Упекано рассказал, что из-за проблем с голосовыми связками ему пришлось брать уроки у оперного певца.

    Француз много кричит во время матчей, из-за этого после игр у него болело горло. Он решил брать уроки у певца из Лейпцига.

    «Мы вместе пели, он учил меня различным упражнениям. Занятия мне помогли. Теперь я могу громко кричать и давать указания партнерам», – цитирует Упамекано Sports.ru со ссылкой на немецкое издание Bild.

    • 24-летний Упамекано стоит 60 миллионов евро.
    • В сезоне Бундеслиги у него 24 гола.
    • «Бавария» лидирует в турнире.

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    Источник: Sports.ru

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