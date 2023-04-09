Упамекано рассказал о занятиях с оперным певцом

Защитник «Баварии» Дайот Упекано рассказал, что из-за проблем с голосовыми связками ему пришлось брать уроки у оперного певца.

Француз много кричит во время матчей, из-за этого после игр у него болело горло. Он решил брать уроки у певца из Лейпцига.

«Мы вместе пели, он учил меня различным упражнениям. Занятия мне помогли. Теперь я могу громко кричать и давать указания партнерам», – цитирует Упамекано Sports.ru со ссылкой на немецкое издание Bild.