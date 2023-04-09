В «Динамо» прокомментировали информацию об интересе к Черчесову и Николичу

Член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин отреагировал на слухи, что клуб рассматривает приглашение на пост главного тренера Станислава Черчесова или Марко Николича.

– Правильно понимаю, что информация про интерес некоторых людей к Черчесову и Николичу, – это грязные инсинуации?

– Наверное, у некоторых людей он есть. Этого исключать не можем. Наш тренер сейчас – Славиша Йоканович.