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    В «Динамо» прокомментировали информацию об интересе к Черчесову и Николичу

    Член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин отреагировал на слухи, что клуб рассматривает приглашение на пост главного тренера Станислава Черчесова или Марко Николича.

    – Правильно понимаю, что информация про интерес некоторых людей к Черчесову и Николичу, – это грязные инсинуации?

    – Наверное, у некоторых людей он есть. Этого исключать не можем. Наш тренер сейчас – Славиша Йоканович.

    • «Динамо» идет в РПЛ 6-м.
    • Перед командой стоит задача финишировать в топ-3.
    • Йоканович в команде с лета.

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    Источник: ютуб-канал «Футбольный Биги»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +10

      rtjhrtjrtjs 1 час назад


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      Рейтинг: +17412

      Garrincha58 2 часа назад

      Йоканович вчера проиграл матч именно он а не игроки они сделали всё что могли а он вовремя не сделал замены хотя они были и было кого выпускать

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