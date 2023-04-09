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  • Радимов считает беспределом пенальти в пользу «Спартака» в матче с «Динамо»

Радимов считает беспределом пенальти в пользу «Спартака» в матче с «Динамо»

9 апреля 2023, 09:13
9

Бывший игрок сборной России Владислав Радимов оценил эпизод из матча 22-го тура «Спартак»«Динамо» (3:3), когда в последние десять минут хозяева заработали пенальти и сравняли счет.

«Безобразная игра в обороне, но ее всю весну демонстрируют обе команды, так что тут все понятно.

Судейство сегодня — ну просто какой-то треш! Пенальти в ворота «Динамо» в конце матча — это беспредел. Ну и открытый футбол — обе команды стремились забить друг другу, но не хватало мастерства», – сказал Радимов.

  • Пенальти реализовал Александр Соболев.
  • У него в матче дубль.
  • Также он забил в свои ворота.

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Источник: телеграм-канал «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Динамо Спартак Радимов Владислав
Комментарии (9)
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FCSpartakM
1681021102
Открытый футбол подразумевает моменты с обеих сторон. У Динамо за матч таких было 0
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paracetamol
1681024358
Да уж, пеналь вообще! Соболя нужно было удалять за 2 желтых. Первая, не показанная, в первом тайме за нырок на линии чужой штрафной, а он лучший игрок матча! Это же надо же! Ну и судьи у нас!
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jet andy
1681024658
С. Иванов - судья продажная! Казел ты!
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ScarlettOgusania
1681024716
откуда Буланову правила знать, за что ставить пенали? когда за бом.жей играл рукаку, падавший в штрафной от ветра, Буланову не казались "беспределом" пенали на нём, молчал бы, за умного сошёл, трепло!
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TANNER
1681025672
Жаль Динамо, столько косячили, но в итоге вышли вперед, а их добил судья. Впрочем как обычно, свиноту тащат тащат, из сезона в сезон.
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gennadiy
1681028420
К Соболеву ещё и Зобнин добавился, мастера ...
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rtjhrtjrtjs
1681029278
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