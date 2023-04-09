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    Радимов считает беспределом пенальти в пользу «Спартака» в матче с «Динамо»

    Бывший игрок сборной России Владислав Радимов оценил эпизод из матча 22-го тура «Спартак»«Динамо» (3:3), когда в последние десять минут хозяева заработали пенальти и сравняли счет.

    «Безобразная игра в обороне, но ее всю весну демонстрируют обе команды, так что тут все понятно.

    Судейство сегодня — ну просто какой-то треш! Пенальти в ворота «Динамо» в конце матча — это беспредел. Ну и открытый футбол — обе команды стремились забить друг другу, но не хватало мастерства», – сказал Радимов.

    • Пенальти реализовал Александр Соболев.
    • У него в матче дубль.
    • Также он забил в свои ворота.

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    Источник: телеграм-канал «РБ Спорт»

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    Комментарии10
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      Рейтинг: +563

      Янвapь 69 31 минуту назад

      Хряки эффективно обработали судейский корпус

      0
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    • ...
      Рейтинг: +14216

      Алексей З 33 минуты назад

      Не поспоришь , пенальти "левый", но сколько таких уже поставлено в этом сезоне ?

      0
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      ...
      Рейтинг: +563

      Янвapь 69 > Алексей З 30 минут назад

      Убыток, что у нас там по Комличенко ?

      0
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      ...
      Рейтинг: +14216

      Алексей З > Янвapь 69 23 минуты назад

      Ты мне вопрос задал ?
      Я с опущенными на разговариваю , в падло.
      Кукарекай ( гыгыгы ) со своими.

      0
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      ...
      Рейтинг: +563

      Янвapь 69 > Алексей З 10 минут назад

      Злобный свиной рахитик, полыхает щирая щетинистая дупа ?

      0
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      Рейтинг: +377

      Литейный 4 (returned) 33 минуты назад

      Судья вставил хрякам очко! Гыгыгы

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +14216

      Алексей З > Литейный 4 (returned) 31 минуту назад

      Опарышь с рваным очком , сегодня что , твоя смена ?
      Не повезло.
      Ну со...си дальше, космонавт.

      0
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      Рейтинг: +478

      FCSpartakM 33 минуты назад

      Открытый футбол подразумевает моменты с обеих сторон. У Динамо за матч таких было 0

      0
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      Рейтинг: +563

      Янвapь 69 > FCSpartakM 28 минут назад

      Поэтому свинячий свистун им пеналь на 87 в ворота и нарисовал

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      Рейтинг: +295

      Мортус > FCSpartakM 26 минут назад

      По этому счёт 3:3))))))

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