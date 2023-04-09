Радимов считает беспределом пенальти в пользу «Спартака» в матче с «Динамо»

Бывший игрок сборной России Владислав Радимов оценил эпизод из матча 22-го тура «Спартак» – «Динамо» (3:3), когда в последние десять минут хозяева заработали пенальти и сравняли счет.

«Безобразная игра в обороне, но ее всю весну демонстрируют обе команды, так что тут все понятно.

Судейство сегодня — ну просто какой-то треш! Пенальти в ворота «Динамо» в конце матча — это беспредел. Ну и открытый футбол — обе команды стремились забить друг другу, но не хватало мастерства», – сказал Радимов.