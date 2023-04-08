Тихонов оценил последние результаты «Спартака»

Многие критикуют новый формат кубка России, но считаю что напрасно, потому что он выявляет такие команды, как Спартак и ему подобные, которые ну не могут или не умеют играть на два фронта. Что ранее мы видели с их участием в еврокубках, - или там не пойдёт или в чемпионате не сложится, а то ни там и не сям. Ни что не ново под луной, то есть всё на круги своя. Мне вот интересно, что будут говорить те, которые кричали, что Спартак в этом году уже станет чемпионом, но надо признать, что среди них Тихонов не был замечен.
Андрей Тихонов порассуждал о спаде «Спартака» после возобновления сезона.
«Ни у кого нет объяснения, что случилось со «Спартаком». Видимо, команда вышла на пик формы в конце сборов – как раз по этой причине обыграли «Локомотив» в Кубке.
Что случилось дальше – не очень понятно. Были и судейские ошибки, где-то у «Спартака» были травмированные футболисты... Но всe равно, когда не забиваешь такое количество голевых моментов – это проблема.
Хорошо, что тренировочный процесс великолепный, но в данный момент результата нет. Мы видим, что все начинают нервничать», – сказал Тихонов.
- «Спартак» упустил 2-е место в РПЛ и вылетел из верхней сетки Fonbet Кубка России.
- После зимней паузы команда одержала 3 победы в 8 матчах.
- Сегодня спартаковцы примут «Динамо» в 19:30 мск.
- «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию дерби.