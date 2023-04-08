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    Тихонов оценил последние результаты «Спартака»

    Андрей Тихонов порассуждал о спаде «Спартака» после возобновления сезона.

    «Ни у кого нет объяснения, что случилось со «Спартаком». Видимо, команда вышла на пик формы в конце сборов – как раз по этой причине обыграли «Локомотив» в Кубке.

    Что случилось дальше – не очень понятно. Были и судейские ошибки, где-то у «Спартака» были травмированные футболисты... Но всe равно, когда не забиваешь такое количество голевых моментов – это проблема.

    Хорошо, что тренировочный процесс великолепный, но в данный момент результата нет. Мы видим, что все начинают нервничать», – сказал Тихонов.

    • «Спартак» упустил 2-е место в РПЛ и вылетел из верхней сетки Fonbet Кубка России.
    • После зимней паузы команда одержала 3 победы в 8 матчах.
    • Сегодня спартаковцы примут «Динамо» в 19:30 мск.
    • «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию дерби.

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    Источник: «Чемпионат»

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    08.04.2023 16:15
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +473

      eugen-han 11 часов назад

      Многие критикуют новый формат кубка России, но считаю что напрасно, потому что он выявляет такие команды, как Спартак и ему подобные, которые ну не могут или не умеют играть на два фронта. Что ранее мы видели с их участием в еврокубках, - или там не пойдёт или в чемпионате не сложится, а то ни там и не сям. Ни что не ново под луной, то есть всё на круги своя. Мне вот интересно, что будут говорить те, которые кричали, что Спартак в этом году уже станет чемпионом, но надо признать, что среди них Тихонов не был замечен.

      0
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      Рейтинг: +359

      Литейный 4 (returned) 12 часов назад

      Ежегодно у хряков нет объяснения, когда падают на 10 место. Начинают сезон с хрюканья о чемпионстве. В конце сезона только и слышно Позор, так нельзя. И в итоге очередной тренер вылетает с ссаной тряпкой на спине. Гыгыгы

      0
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      Рейтинг: +3977

      fakeid 14 часов назад

      спартаг не умеет в дистанцию. они, наверное, думали, что после зимы в каждом туре будут набирать по 3 очка - но случилось типичное тарасофское гы-гы, которое длится уже лет 20. единственный раз, когда смогли - при каррере.

      2
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      Рейтинг: +13071

      R_a_i_n > fakeid 13 часов назад

      Позорная дешевка снова насрала под новостью про Спартак))

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      Рейтинг: +126

      =Cпapтак= > fakeid 13 часов назад

      сколько тебе лет если не секрет скажи

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      Рейтинг: +3977

      fakeid > =Cпapтак= 12 часов назад

      спартач-стукач, зачем тебе это?

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