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    Семин высказался о дерби «Спартак» – «Динамо»

    Экс-тренер «Локомотива» Юрий Семин поделился ожиданиями от матча 22-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Динамо».

    «От матча «Спартак» – «Динамо» всегда ждeшь очень мощной игры с обеих сторон независимо от того, кто и на каком месте. Фаворита здесь нет.

    Будет очень интересный матч, потому что это старые традиции, которые и на сегодняшний момент играют большую роль в плане психологии», – сказал Сeмин.

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    Источник: «Чемпионат»

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    08.04.2023 15:20
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +17969

      NewLife 12 часов назад

      Спартак - Динамо это история футбола страны, в этом дерби важна игра, а не очки.

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      Рейтинг: +5498

      neim 13 часов назад

      Чего можно ждать динамовским болельщикам после поражения от Сочи и Акрона ? Всё правильно, ещё более постыдного поражения от Спартака. Хотя кажется, что уже более постыдного быть не может. Но для Динамо в последнее время нет ничего невозможного и постучаться снизу вверх всегда можно (((.

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      Рейтинг: +24572

      DOCTOR PENALTY 14 часов назад

      Так и есть. Вперёд Спартак!!! *

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