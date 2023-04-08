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Семин высказался о дерби «Спартак» – «Динамо»

8 апреля 2023, 15:20
3

Экс-тренер «Локомотива» Юрий Семин поделился ожиданиями от матча 22-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Динамо».

«От матча «Спартак» – «Динамо» всегда ждeшь очень мощной игры с обеих сторон независимо от того, кто и на каком месте. Фаворита здесь нет.

Будет очень интересный матч, потому что это старые традиции, которые и на сегодняшний момент играют большую роль в плане психологии», – сказал Сeмин.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Динамо Спартак Семин Юрий
Комментарии (3)
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DOCTOR PENALTY
1680958745
Так и есть. Вперёд Спартак!!! *
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neim
1680963451
Чего можно ждать динамовским болельщикам после поражения от Сочи и Акрона ? Всё правильно, ещё более постыдного поражения от Спартака. Хотя кажется, что уже более постыдного быть не может. Но для Динамо в последнее время нет ничего невозможного и постучаться снизу вверх всегда можно (((.
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NewLife
1680965967
Спартак - Динамо это история футбола страны, в этом дерби важна игра, а не очки.
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