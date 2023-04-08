Семин высказался о дерби «Спартак» – «Динамо»

Экс-тренер «Локомотива» Юрий Семин поделился ожиданиями от матча 22-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Динамо».

«От матча «Спартак» – «Динамо» всегда ждeшь очень мощной игры с обеих сторон независимо от того, кто и на каком месте. Фаворита здесь нет.

Будет очень интересный матч, потому что это старые традиции, которые и на сегодняшний момент играют большую роль в плане психологии», – сказал Сeмин.