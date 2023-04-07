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    Аршавин назвал две главные проблемы сборной России

    Бывший футболист «Зенита» Андрей Аршавин высказался о последних результатах сборной России.

    • Россия сыграла вничью с Ираном (1:1) на выезде.
    • В Санкт-Петербурге был обыгран Ирак (2:0).

    – Что думаете о сборной? Наш уровень действительно так упал или это из-за отсутствия должной мотивации? Иран мог забивать несколько, Ирак в первом тайме возил.

    – Во-первых, в сборной сейчас все равно не все сильнейшие. Играют те, кто, как мы предполагаем, могут сыграть потом в официальных матчах.

    Плюс, естественно, когда ты не играешь в Европе и в соревновательных режимах, это тоже сказывается. Но даже если сборная была бы в нормальном состоянии, не факт, что она поехала бы в Иран и сыграла бы феерично.

    Пока ты не начнешь участвовать в соревновательном футболе, в официальных играх, ничего и не будет. Можно много говорить, но это не будет лакмусовой бумажкой. Будет только так казаться.

    Встретились мы, условно, с Голландией и победили 2:0. И что? Скажем, что у нас сумасшедший уровень футбола? Только когда будет футбол на очки и секунды, тогда мы и поймем, где наш футбол.

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    Источник: Sport24

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    07.04.2023 09:25
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +17952

      NewLife 7 апреля, 10:47

      "Во-первых, в сборной сейчас все равно не все сильнейшие. "
      Вторая проблема тренеришка, тренирующий не сборную, а половину Ростсельмаша в ее составе.

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      Рейтинг: +14197

      Алексей З 7 апреля, 10:40

      Мы в рейтинге ФИФА 37 -ые, это как расценивать ?
      Иран -24 , Ирак-67 ну мы и сыграли в соответствии с рейтингом.
      От Ирана "отскочили", Ирак победили.
      Мы и до "бана" ничем сверхъестественным не отличались , так что "застой" не сильно влияет на уровень футбола в стране.
      В Европе на более-менее заметных ролях 2 ( !!! ) игрока. На внутренней арене матч-тв пытается периодически пиарить тех кто хоть немного шевелится. По -хорошему , у нас ЗАСТОЙ везде и в футболе так же.

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