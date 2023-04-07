Аршавин назвал две главные проблемы сборной России

Бывший футболист «Зенита» Андрей Аршавин высказался о последних результатах сборной России.

Россия сыграла вничью с Ираном (1:1) на выезде.

В Санкт-Петербурге был обыгран Ирак (2:0).

– Что думаете о сборной? Наш уровень действительно так упал или это из-за отсутствия должной мотивации? Иран мог забивать несколько, Ирак в первом тайме возил.

– Во-первых, в сборной сейчас все равно не все сильнейшие. Играют те, кто, как мы предполагаем, могут сыграть потом в официальных матчах.

Плюс, естественно, когда ты не играешь в Европе и в соревновательных режимах, это тоже сказывается. Но даже если сборная была бы в нормальном состоянии, не факт, что она поехала бы в Иран и сыграла бы феерично.

Пока ты не начнешь участвовать в соревновательном футболе, в официальных играх, ничего и не будет. Можно много говорить, но это не будет лакмусовой бумажкой. Будет только так казаться.

Встретились мы, условно, с Голландией и победили 2:0. И что? Скажем, что у нас сумасшедший уровень футбола? Только когда будет футбол на очки и секунды, тогда мы и поймем, где наш футбол.