Бензема – самый результативный игрок в 2023 году из топ-5 лиг Европы, Холанда нет даже в тройке лучших

Опубликован рейтинг самых результативных футболистов топ-5 европейских лиг за 2023-й календарный год.

Лидером стал действующий обладатель «Золотого мяча» Карим Бензема – у него 22 (17+5) голевых действия во всех турнирах.

Второе место занимает форвард «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд с 20 (16+4) очками по «гол+пас».

Тройку лучших замыкает вингер «Реала» Винисиус Жуниор – 18 (10+8) очков.

Эрлинг Холанд делит четвертую-пятую строчку с Виктором Осимхеном – у обоих по 17 результативных баллов.