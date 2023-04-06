Бензема – самый результативный игрок в 2023 году из топ-5 лиг Европы, Холанда нет даже в тройке лучших

Опубликован рейтинг самых результативных футболистов топ-5 европейских лиг за 2023-й календарный год.
Лидером стал действующий обладатель «Золотого мяча» Карим Бензема – у него 22 (17+5) голевых действия во всех турнирах.
Второе место занимает форвард «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд с 20 (16+4) очками по «гол+пас».
Тройку лучших замыкает вингер «Реала» Винисиус Жуниор – 18 (10+8) очков.
Эрлинг Холанд делит четвертую-пятую строчку с Виктором Осимхеном – у обоих по 17 результативных баллов.
Источник: Bleacher Report