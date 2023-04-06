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    Агент Малкома объяснил слова игрока о возможном уходе из «Зенита»

    Гильерме Миранда, агент полузащитника «Зенита» Малкома, прокомментировал заявление натурализованного бразильца.

    Ранее игрок сказал: «Теперь могу думать о возможности вернуться в лиги, которые участвуют в еврокубках».

    – Действительно ли Малком хочет покинуть «Зенит» ради выступления в еврокубках?

    – Он этого не говорил. Малком сказал только, что однажды может вернуться в «Барселону». Только это.

    • Зимой игроком интересовался «ПСЖ».
    • Малком в России с 2019 года.
    • В феврале он получил российский паспорт.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    06.04.2023 19:31
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +11517

      "supermax" 6 апреля, 20:00

      может вернуться, но если деняк подсыпят, то может и не вернуться

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