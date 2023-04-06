Агент Малкома объяснил слова игрока о возможном уходе из «Зенита»

Гильерме Миранда, агент полузащитника «Зенита» Малкома, прокомментировал заявление натурализованного бразильца.
Ранее игрок сказал: «Теперь могу думать о возможности вернуться в лиги, которые участвуют в еврокубках».
– Действительно ли Малком хочет покинуть «Зенит» ради выступления в еврокубках?
– Он этого не говорил. Малком сказал только, что однажды может вернуться в «Барселону». Только это.
- Зимой игроком интересовался «ПСЖ».
- Малком в России с 2019 года.
- В феврале он получил российский паспорт.
Источник: «Матч ТВ»