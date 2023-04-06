Агент Малкома объяснил слова игрока о возможном уходе из «Зенита»

Гильерме Миранда, агент полузащитника «Зенита» Малкома, прокомментировал заявление натурализованного бразильца.

Ранее игрок сказал: «Теперь могу думать о возможности вернуться в лиги, которые участвуют в еврокубках».

– Действительно ли Малком хочет покинуть «Зенит» ради выступления в еврокубках?

– Он этого не говорил. Малком сказал только, что однажды может вернуться в «Барселону». Только это.