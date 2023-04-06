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  • Зарема ответила пословицей на решение «Спартака» не поздравлять Федуна с 67-летием в соцсетях

Зарема ответила пословицей на решение «Спартака» не поздравлять Федуна с 67-летием в соцсетях

6 апреля 2023, 17:56
10

Зарема Салихова, жена бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, прокомментировала решение московского клуба не поздравлять ее мужа с 67-летием в соцсетях.

«Клуб не поздравил Федуна с днем рождения? «Спартак» как раз поздравил, и очень душевно: игроки, сотрудники и менеджеры клуба. Тренеры вплоть до Якина! Всем спасибо!

Не поздравили на сайте те, кто сейчас прикрываются за красивой вывеской «Лукойла», некто Матушкин и прочие.

Есть такая поговорка: «Blowing out someone else’s candle doesn’t make yours shine any brighter» («Если ты погасишь свечу другого человека, твоя не станет гореть ярче» — перев. с англ.), — заявила Зарема.

  • Федун руководил «Спартаком» 18 лет – с 2004 по 2022-й год.
  • При нем спартаковцы по разу выиграли РПЛ, Кубок и Суперкубок России.
  • В августе владельцем команды стала компания «Лукойл».

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Спартак Федун Леонид Салихова Зарема
Комментарии (10)
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заткнитемнерот
1680793669
"баба" с возу, кобыле легче, сказали спартаковские фаны
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JIEGEHDA
1680796323
Зарема сказала пословицей :" one life one rules"
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sochi-2013
1680796327
Закорми чушку (свинью), так станет охать за пролежни.(Пословицы и поговорки )
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diamondfan
1680796413
Зарема, в рот тебя надо ! Шлюха!
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eugen-han
1680797455
Спартак 18 лет был в заложниках у Федуна. Не знаю, но может это синдром и психология рабского поведения и мышления в отношении бывшего хозяина? Федун не спартаковец и продал клуб не людям из системы пресловутого ,,спартаковского духа", а каким то барыгам, которые наняли сразу же в управление командой каких-то иноСранцев.
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Опорник84
1680798235
Федуну Спартак наверное нужен был для других дел, а не для трофеев. Возможно и так. Но за стадион спасибо. Я с Краснодарского края, несколько раз приезжал на матчи Спартака и еще приеду, и не один раз. Там душевно и классно. И считаю что надо фанатов возвращать назад. Когда они на трибунах атмосфера просто шикарная.
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Беспонтий
1680807585
ну мать сильна ты в полиглотстве..
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