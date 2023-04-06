Зарема ответила пословицей на решение «Спартака» не поздравлять Федуна с 67-летием в соцсетях

Зарема Салихова, жена бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, прокомментировала решение московского клуба не поздравлять ее мужа с 67-летием в соцсетях.

«Клуб не поздравил Федуна с днем рождения? «Спартак» как раз поздравил, и очень душевно: игроки, сотрудники и менеджеры клуба. Тренеры вплоть до Якина! Всем спасибо!

Не поздравили на сайте те, кто сейчас прикрываются за красивой вывеской «Лукойла», некто Матушкин и прочие.

Есть такая поговорка: «Blowing out someone else’s candle doesn’t make yours shine any brighter» («Если ты погасишь свечу другого человека, твоя не станет гореть ярче» — перев. с англ.), — заявила Зарема.