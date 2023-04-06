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    Зарема ответила пословицей на решение «Спартака» не поздравлять Федуна с 67-летием в соцсетях

    Зарема Салихова, жена бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, прокомментировала решение московского клуба не поздравлять ее мужа с 67-летием в соцсетях.

    «Клуб не поздравил Федуна с днем рождения? «Спартак» как раз поздравил, и очень душевно: игроки, сотрудники и менеджеры клуба. Тренеры вплоть до Якина! Всем спасибо!

    Не поздравили на сайте те, кто сейчас прикрываются за красивой вывеской «Лукойла», некто Матушкин и прочие.

    Есть такая поговорка: «Blowing out someone else’s candle doesn’t make yours shine any brighter» («Если ты погасишь свечу другого человека, твоя не станет гореть ярче» — перев. с англ.), — заявила Зарема.

    • Федун руководил «Спартаком» 18 лет – с 2004 по 2022-й год.
    • При нем спартаковцы по разу выиграли РПЛ, Кубок и Суперкубок России.
    • В августе владельцем команды стала компания «Лукойл».

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    Источник: Sport24

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    06.04.2023 17:56
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +8137

      Беспонтий 6 апреля, 21:59

      ну мать
      сильна ты в полиглотстве..

      5
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    • ...
      Рейтинг: +3295

      Опорник84 6 апреля, 19:23

      Федуну Спартак наверное нужен был для других дел, а не для трофеев. Возможно и так. Но за стадион спасибо. Я с Краснодарского края, несколько раз приезжал на матчи Спартака и еще приеду, и не один раз. Там душевно и классно. И считаю что надо фанатов возвращать назад. Когда они на трибунах атмосфера просто шикарная.

      0
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      Рейтинг: +472

      eugen-han 6 апреля, 19:10

      Спартак 18 лет был в заложниках у Федуна.
      Не знаю, но может это синдром и психология рабского поведения и мышления в отношении бывшего хозяина?
      Федун не спартаковец и продал клуб не людям из системы пресловутого ,,спартаковского духа", а каким то барыгам, которые наняли сразу же в управление командой каких-то иноСранцев.

      1
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      Рейтинг: -141

      diamondfan 6 апреля, 18:53

      Зарема, в рот тебя надо ! Шлюха!

      1
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      Рейтинг: +7022

      sochi-2013 6 апреля, 18:52

      Закорми чушку (свинью), так станет охать за пролежни.(Пословицы и поговорки )

      3
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      Рейтинг: +2597

      шахта Заполярная > sochi-2013 6 апреля, 22:53

      сам то понял, что написал.

      1
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      Рейтинг: +74

      JIEGEHDA 6 апреля, 18:52

      Зарема сказала пословицей :" one life one rules"

      1
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      Рейтинг: +361

      заткнитемнерот 6 апреля, 18:07

      "баба" с возу, кобыле легче, сказали спартаковские фаны

      4
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      Рейтинг: +822

      эд100 > заткнитемнерот 6 апреля, 19:32

      какая баба и поумнее некоторых горлопанистых умников будет..., а это слабаков всегда бесило

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