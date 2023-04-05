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  • ⚡️ Кубок Испании. «Реал» смял «Барселону» (4:0) и вышел в финал, у Бензема вновь хет-трик

⚡️ Кубок Испании. «Реал» смял «Барселону» (4:0) и вышел в финал, у Бензема вновь хет-трик

5 апреля 2023, 23:54
10

«Реал» в ответном матче полуфинала Кубка Испании крупно победил на выезде «Барселону». Во второй встрече подряд хет-трик оформил нападающий Карим Бензема.

В финале мадридцы встретятся с «Осасуной».

Каталонцы прервали пятиматчевую победную серию. Также они прервали трехматчевую победную серию против «Реала».

Испания. Кубок. 1/2 финала. Ответный матч

Барселона – Реал – 0:4 (0:1) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 0:1 – Винисиус, 45+1; 0:2 – Бензема, 50; 0:3 – Бензема, 58 (с пенальти); 0:4 – Бензема, 81.

Первый матч: 1:0.

Результаты Кубка Испании

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Источник: «Бомбардир»
Испания. Кубок Испания. Примера Реал Барселона Бензема Карим
Комментарии (10)
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САНЁК17
1680728203
Играть научитесь барсуки, а не топтать соперника , балбесы путолонские
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mutabor0992
1680728546
Барса-чайники!Даже ОДИН гол забить не могут.ППЦ!!!Зачем Левандовского покупали?
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Bozigit
1680728573
Странно все это)
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ScarlettOgusania
1680729359
Реал разорвал Барсу на своем поле, теперь можно и на ремонт закрывать Ноу Камп)
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JIEGEHDA
1680729872
С победой Реал. Плохая игра Барсы . Не оправдание , но замен не хватило , игроки уровня Пед.ри Дембеле Де Йонг могли очень помочь . А так ничего прям такого нет. Реал выиграет Кубок Барса Ла Лигу . И на этом Всё .
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CSKA57
1680729987
Давно такой беззубой игры Барсы не видел... Позорище!
Ответить
Artemka444
1680730998
Фан айди у нас отменят или как Везде полные трибуны А у нас труба Завидуем молча и смотрим телек дальше
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JTherry
1680761894
это был вечер Бензема... Реал на Ноу Камп отбарселонил Хави и бросил...) и ставка сыграла..!!!
Ответить
zigbert
1680784395
Двоякое впечатление от матча. Барселона получила мяч в раздевалку а ведь до этого у нее было преимущество в игре. Но Реал как всегда умеет перевоплощаться. Не успели начать второй тайм как Реал забивает второй мяч и здесь уже инициатива переходит к мадридцам да еще и Бензема разыгрался не на шутку.
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