«Реал» в ответном матче полуфинала Кубка Испании крупно победил на выезде «Барселону». Во второй встрече подряд хет-трик оформил нападающий Карим Бензема.

В финале мадридцы встретятся с «Осасуной».

Каталонцы прервали пятиматчевую победную серию. Также они прервали трехматчевую победную серию против «Реала».

Испания. Кубок. 1/2 финала. Ответный матч

Барселона – Реал – 0:4 (0:1) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 0:1 – Винисиус, 45+1; 0:2 – Бензема, 50; 0:3 – Бензема, 58 (с пенальти); 0:4 – Бензема, 81.

Первый матч: 1:0.

Результаты Кубка Испании