«Реал» в ответном матче полуфинала Кубка Испании крупно победил на выезде «Барселону». Во второй встрече подряд хет-трик оформил нападающий Карим Бензема.
В финале мадридцы встретятся с «Осасуной».
Каталонцы прервали пятиматчевую победную серию. Также они прервали трехматчевую победную серию против «Реала».
Испания. Кубок. 1/2 финала. Ответный матч
Барселона – Реал – 0:4 (0:1) Текстовая онлайн-трансляция
Голы: 0:1 – Винисиус, 45+1; 0:2 – Бензема, 50; 0:3 – Бензема, 58 (с пенальти); 0:4 – Бензема, 81.
Первый матч: 1:0.
Источник: «Бомбардир»