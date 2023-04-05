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    ⚡️ Кубок Испании. «Реал» смял «Барселону» (4:0) и вышел в финал, у Бензема вновь хет-трик

    «Реал» в ответном матче полуфинала Кубка Испании крупно победил на выезде «Барселону». Во второй встрече подряд хет-трик оформил нападающий Карим Бензема.

    В финале мадридцы встретятся с «Осасуной».

    Каталонцы прервали пятиматчевую победную серию. Также они прервали трехматчевую победную серию против «Реала».

    Испания. Кубок. 1/2 финала. Ответный матч

    Барселона – Реал – 0:4 (0:1) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 0:1 – Винисиус, 45+1; 0:2 – Бензема, 50; 0:3 – Бензема, 58 (с пенальти); 0:4 – Бензема, 81.

    Первый матч: 1:0.

    Результаты Кубка Испании

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    Источник: «Бомбардир»

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    05.04.2023 23:54
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +101195

      zigbert 6 апреля, 15:33

      Двоякое впечатление от матча. Барселона получила мяч в раздевалку а ведь до этого у нее было преимущество в игре. Но Реал как всегда умеет перевоплощаться. Не успели начать второй тайм как Реал забивает второй мяч и здесь уже инициатива переходит к мадридцам да еще и Бензема разыгрался не на шутку.

      1
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      Рейтинг: +29100

      JTherry 6 апреля, 09:18

      это был вечер Бензема... Реал на Ноу Камп отбарселонил Хави и бросил...) и ставка сыграла..!!!

      3
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      Рейтинг: +1784

      Artemka444 6 апреля, 00:43

      Фан айди у нас отменят или как
      Везде полные трибуны
      А у нас труба

      Завидуем молча и смотрим телек дальше

      2
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      Рейтинг: +3941

      fakeid 6 апреля, 00:29

      сегодня за котолонцев было стыдно не меньше, чем за тарасофцев вчера)

      2
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      Рейтинг: +4486

      Snek > fakeid 6 апреля, 00:59

      А чего за них стыдиться? Федун и Зарема ушли, вроде неадекватный фон пропал.

      0
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      Рейтинг: +29100

      JTherry > fakeid 6 апреля, 09:41

      ярому "борцу" за чистоту русского языка: автономная область в Испании называется - Каталония...) когда разбегутся зулусы из мУдельной, тогда мы тоже зальемся краской стыда за унылый бо.мж-проект...

      2
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      Рейтинг: +3941

      fakeid > JTherry 6 апреля, 13:00

      колотония, я сказал)

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      Рейтинг: +3598

      CSKA57 6 апреля, 00:26

      Давно такой беззубой игры Барсы не видел... Позорище!

      1
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      Рейтинг: +74

      JIEGEHDA 6 апреля, 00:24

      С победой Реал. Плохая игра Барсы . Не оправдание , но замен не хватило , игроки уровня Пед.ри Дембеле Де Йонг могли очень помочь . А так ничего прям такого нет. Реал выиграет Кубок Барса Ла Лигу . И на этом Всё .

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      Рейтинг: +1564

      ScarlettOgusania 6 апреля, 00:15

      Реал разорвал Барсу на своем поле, теперь можно и на ремонт закрывать Ноу Камп)

      2
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      Рейтинг: +2184

      Bozigit 6 апреля, 00:02

      Странно все это)

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      Рейтинг: +4278

      mutabor0992 6 апреля, 00:02

      Барса-чайники!Даже ОДИН гол забить не могут.ППЦ!!!Зачем Левандовского покупали?

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      Рейтинг: +1367

      САНЁК17 > mutabor0992 6 апреля, 03:05

      Что бы таких как ты Ч мошники спросили:)

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      Рейтинг: +1367

      САНЁК17 5 апреля, 23:56

      Играть научитесь барсуки, а не топтать соперника , балбесы путолонские

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