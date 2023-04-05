Тихонов дал прогноз на будущее «Спартака»

Бывший полузащитник «Спартака» Андрей Тихонов верит в светлое будущее клуба.

«У «Спартака» все равно есть лицо. Мой прогноз на будущее оптимистичный.

Хочется, чтобы был результат, пусть даже игра будет хуже. Так как от результата всем легче становится. Сейчас есть игра, но нет результата», – сказал Тихонов.