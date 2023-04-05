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    Тихонов дал прогноз на будущее «Спартака»

    Бывший полузащитник «Спартака» Андрей Тихонов верит в светлое будущее клуба.

    «У «Спартака» все равно есть лицо. Мой прогноз на будущее оптимистичный.

    Хочется, чтобы был результат, пусть даже игра будет хуже. Так как от результата всем легче становится. Сейчас есть игра, но нет результата», – сказал Тихонов.

    • У «Спартака» одна победа в последних 6 матчах.
    • Накануне команда проиграла «Уралу» (1:2) в кубковом матче.
    • По ходу весны «Спартак» покинул 2-ю строчку РПЛ.

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    Источник: телеграм-канал Артема Локалова

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    05.04.2023 20:20
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    Комментарии25
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      Рейтинг: +2356

      alefreddy 6 апреля, 12:19

      сейчас спад у команды и коряги никак забить не могут и опорники обкакаклись

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      Рейтинг: +21140

      derrik2000 > alefreddy 6 апреля, 14:56

      А С КАКИХ- ТАКИХ ЯИЦ спад-то???
      Когда успели упакаться???
      С зимней спячки: очень хорошо зимой спали???
      Не.
      По моему мнению, там что-то внутри коллектива неладное творится, раз игрочишки, как в книге "Старик Хоттабыч", все вместе ВДРУГ СРАЗУ разучились играть, а рыжий напрочь "забыл" все разнообразные тактические схемы, которые были осенью.
      Естественно, об этом "неладном" будет известно только месяца через три после того, как рыжий уйдёт.
      А пока, по заверениям (правда, каким-то тухлым и НЕубедительным) в Спартаке - "всё хорошо, прекрасная маркиза".

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      Рейтинг: +2356

      alefreddy > derrik2000 22 часа назад

      сдулся хваленый Пруцев а капитан Зобнин никакой из опорной зоны два гола ввалили.А форварды за голову все хватаются никак в раму попасть не могут(в лучшем случае во вратаря).И кого выделить в последних играх?Неужели сливают

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      Рейтинг: +21140

      derrik2000 > alefreddy 21 час назад

      На счёт "сливают" - не думаю: НЕТ сейчас НАСТОЯЩЕГО ЛИДЕРА. который мог пойти против ГТ. Мингрел не в счёт: приспособленец.
      Просто ужимки и прыжки Абаскаля, равно как ужимки и прыжки других иноСРанцев на тренерской скамейке, перестали приносить нужный психологический эффект.
      МОТИВАТОР НУЖЕН или, на крайний случай, крепкий АВТОРИТЕТНЫЙ костяк.
      Ни того, ни другого сейчас, к сожалению. в команде нет

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      Рейтинг: +5488

      neim 6 апреля, 08:42

      Жду, что в будущем (в субботу), Динамо получит нового тренера, разозлится и "вдует" Спартаку со злости за все проё ... валеное нынешней весной ))).
      Ну а если тренера не сменят, то можно и обделаться, примерно почти как ЦСКА в матче с Крыльями Советов ))).

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      Рейтинг: +5669

      Дядя Серёжа 6 апреля, 05:30

      Лучший гол марта даёт надежду на будущее

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      Рейтинг: +21140

      derrik2000 5 апреля, 21:55

      "Сейчас есть игра, но нет результата", – сказал Тихонов.

      ХДЕ он ИГРУ после зимней спячки увидел???

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      Рейтинг: +21969

      Persona_non_Grata > derrik2000 5 апреля, 22:08

      Ну ты то конечно больше в футболе понимаешь, чем Тихонов ...

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      Рейтинг: +21140

      derrik2000 > Persona_non_Grata 5 апреля, 22:29

      Зарема, не трись около мужчин: вдуют.
      ВСЕНЕПРЕМЕННО ВДУЮТ!
      Как тогда с федуном будешь объясняться??? )))))))))))))))

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      Рейтинг: +21969

      Persona_non_Grata > derrik2000 5 апреля, 22:37

      Это ты про кого - про себя что ли ? Даже будь я Заремой, за тебя бы не волновался - педики бабами не интересуются !!! ))) А ты еще и пассивный )))

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      Рейтинг: +21140

      derrik2000 > Persona_non_Grata 5 апреля, 22:44

      Чё, уже ВДУЛИ а ты шифруешься???
      Писал же - не трись около мужчин!
      Видать, поздно написал. ))))

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      Рейтинг: +21969

      Persona_non_Grata > derrik2000 6 апреля, 00:13

      Я смотрю тебя эта тема никак не оставляет - обратись к профильному врачу )

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      Рейтинг: +21969

      Persona_non_Grata > эд100 6 апреля, 00:28

      Это личное ... У нас давнишняя "дружба" )))

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      Рейтинг: +822

      эд100 > Persona_non_Grata 6 апреля, 00:29

      мужики, зачем сраться?, вы оба в чём то правы в первых высказываниях. остальное понятные эмоции.

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      Рейтинг: +21140

      derrik2000 > Persona_non_Grata 6 апреля, 08:41

      Кончила???
      федуну тока не говори: заругает, что без него. ))

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      Рейтинг: +21969

      Persona_non_Grata > derrik2000 6 апреля, 12:42

      Да уж - твоё бы ослино-дебильное упрямство в восприятии да в "мирных" созидательных целях ... А то сидишь как истукан и сам себя зомбируешь мантрами (((

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      Рейтинг: +21140

      derrik2000 > Persona_non_Grata 6 апреля, 14:49

      Нах пошла, да?
      )))

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      Рейтинг: +21969

      Persona_non_Grata > derrik2000 6 апреля, 15:28

      Ты оттуда и не слезал - ДА ! )))

      0
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      Рейтинг: +21140

      derrik2000 > Persona_non_Grata 6 апреля, 15:38

      От, всё трётся около мужчин, неугомонная... Иди лучше своего федуна на праздничную палочку раскрути: день рождения как-никак... )))

      0
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      Рейтинг: +61

      Bez Imeni 5 апреля, 21:48

      нет у срамтака будущего,это их карма вечно вторые....

      1
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      Рейтинг: +477

      FCSpartakM 5 апреля, 21:32

      Вот и я не вижу никакой трагедии. Спартак как играл, так и играет. Просто перестали забивать + судейские решения. Даже в плохом матче с Оренбургом было 3 железных момента

      2
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      Рейтинг: +21969

      Persona_non_Grata > FCSpartakM 5 апреля, 22:10

      Полностью согласен - по весне ПО ИГРЕ не проиграли НИ одного МАТЧА, а вот результат плачевный, но так бывает, но я тоже уверен, что всё наладится и скоро !!!

      1
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      Рейтинг: +19411

      Cleaner 5 апреля, 21:07

      Что, Спартака не будет???

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      Рейтинг: +2557

      serglider > Cleaner 5 апреля, 21:31

      Спартач будет! Но уже не тот)))

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      Рейтинг: +125

      =Cпapтак= > Cleaner 6 апреля, 04:01

      скорее тебя забанят быстрее недочеловек.слушай тебе самому если ты адекватный человек в чем я сомневаюсь не надоело ересь писать каждыми днями скажи?

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