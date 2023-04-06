«Краснодар» и «Ростов» сыграют в матче 1/2 финала Кубка России. Встреча пройдет на стадионе «ФК Краснодар».

«Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.

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«Краснодар» одержал четыре победы над «Ростовом» в пяти последних матчах.

Матч состоится в четверг, 6 апреля.

Встречу в прямом эфире покажет телеканал «Матч ТВ».

Игру также будет транслировать «Фонбет».

Начало – в 20:00 мск.

«Краснодар» – фаворит матча по версии букмекеров, коэффициент на победу хозяев составляет 2,07. На ничью можно поставить за 3,70. На выигрыш гостей дают те же 3,70.