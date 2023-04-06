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    Где смотреть матч «Краснодар» – «Ростов»: полуфинал Кубка России

    «Краснодар» и «Ростов» сыграют в матче 1/2 финала Кубка России. Встреча пройдет на стадионе «ФК Краснодар».

    «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.

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    «Краснодар» одержал четыре победы над «Ростовом» в пяти последних матчах.

    • Матч состоится в четверг, 6 апреля.
    • Встречу в прямом эфире покажет телеканал «Матч ТВ».
    • Игру также будет транслировать «Фонбет».
    • Начало – в 20:00 мск.

    «Краснодар» – фаворит матча по версии букмекеров, коэффициент на победу хозяев составляет 2,07. На ничью можно поставить за 3,70. На выигрыш гостей дают те же 3,70.

    Источник: «Бомбардир»

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    06.04.2023 18:01
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1269

      tushkanlz 5 апреля, 22:00

      Алло, "дибилоиды", у вас дома все уснули?!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +981

      Riot Zero 5 апреля, 21:33

      Где смотреть матч «Урал» – «Спартак»: полуфинал Кубка России, 6 апреля 2023.
      АЛЛО АДМИНЫ ВЫ НИЧЕГО НЕ ПОПУТАЛИ???? 6 апреля играют Краснодар и Ростов.

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