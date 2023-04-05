«Типичный футболист без мозгов»: Петржела раскритиковал игрока «Зенита»

Бывший тренер «Зенита» Властимил Петржела прокомментировал слова Малкома, который не исключил уход из петербургского клуба.

«Думаю, это нормально. Типичный футболист без мозгов. Получить гражданство и потом заявлять, что не хватает Лиги чемпионов… Как раз из-за политической обстановки Лиги чемпионов и нет. И они это знали перед тем, как принимали российское гражданство. Повторюсь, типичное поведение футболиста без мозгов.

Если Малком уйдет, ничего страшного не случится. Уедет не только Малком, постепенно уйдут все бразильские игроки. Будут играть русские ребята, ничего страшного.

Когда я работал в «Зените», мы тоже занимались вопросом молодежи. Сейчас у них нет шансов попасть в основу. Нужно брать пример с других команд и работать как они», — сказал Петржела.