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    «Типичный футболист без мозгов»: Петржела раскритиковал игрока «Зенита»

    Бывший тренер «Зенита» Властимил Петржела прокомментировал слова Малкома, который не исключил уход из петербургского клуба.

    «Думаю, это нормально. Типичный футболист без мозгов. Получить гражданство и потом заявлять, что не хватает Лиги чемпионов… Как раз из-за политической обстановки Лиги чемпионов и нет. И они это знали перед тем, как принимали российское гражданство. Повторюсь, типичное поведение футболиста без мозгов.

    Если Малком уйдет, ничего страшного не случится. Уедет не только Малком, постепенно уйдут все бразильские игроки. Будут играть русские ребята, ничего страшного.

    Когда я работал в «Зените», мы тоже занимались вопросом молодежи. Сейчас у них нет шансов попасть в основу. Нужно брать пример с других команд и работать как они», — сказал Петржела.

    • Зимой игроком интересовался «ПСЖ».
    • Малком в России с 2019 года.
    • В феврале он получил российский паспорт.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    05.04.2023 15:14
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    Комментарии11
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    • ...
      Рейтинг: +687

      Номэд 5 апреля, 19:45

      И ждёт бмжарню без бразил место в подвале таблицы, как в былые времена.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +6362

      Давид59 5 апреля, 17:00

      Ну кто спорит, конечно, появятся россияне в составе. Но задачи в лиге чемпионов придётся скорректировать. И если кто-то думает, что своих Месси и Роналду вырастим, то отсылаю вас к тем клубам, которые ставят самые высокие задачи в еврокубках. Своими доморощенными никто не играет. Процент своих иногда доходит почти до нуля. Оскорблять Петржелу не хочу. Пусть мелит что угодно.

      2
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      Рейтинг: +477

      FCSpartakM > Давид59 5 апреля, 18:58

      У зенита даже для внутреннего чемпионата нету игроков не то, чтобы молодых,а в целом российских, чтобы на что -то претендовать. Поэтому какие шансы там давать собираются, если команда уже давно делает ставку на иностранцев и молодежи там даже близко нет вообще никакой

      1
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      Рейтинг: +1390

      Taps 5 апреля, 16:37

      Отлично сказано: большинство футболистов без мозгов,
      а у не*гров их отродясь не было.

      1
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      ...
      Рейтинг: +259

      dauzhhhhh > Taps 5 апреля, 19:35

      а у не*гров их отродясь не было====Да ты расист.Ты случаем не родственник Адольфа Шикльгрубера.

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      Рейтинг: +18458

      ilichkadr 5 апреля, 16:09

      Пора Малкому ответить Петржеле. Напомнить ему, как он, при отсутствии мозгов, играл в казино. Проиграл не только деньги, но и Быстрова в Спартак.

      4
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      ...
      Рейтинг: +13063

      R_a_i_n > ilichkadr 5 апреля, 17:17

      А потом Карпин продул быстрова обратно))

      1
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      Рейтинг: +18458

      ilichkadr > R_a_i_n 5 апреля, 18:40

      Карпин любитель казино? Скорее Валера продул Вовку в карты, вместо щелбанов.

      0
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      ...
      Рейтинг: +13063

      R_a_i_n > ilichkadr 5 апреля, 18:56

      С кем из представителей Зенита можно играть в карты на щелбаны?

      0
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      Рейтинг: +3648

      Эном айс 5 апреля, 15:27

      Занимался Властик проблемами молодёжи..))
      Держите меня всей спартаковской обороной(шутка))..
      Когда тонул, от безнадёги поставил весь "морозовский" актив. Они вывезли.
      И только поэтому мы получили и Кержа, и Шаву, и Денисова..и даже Быстрова . Не говоря ещё о могучей кучке, которая была менее удачлива.

      3
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      Рейтинг: +14196

      Алексей З 5 апреля, 15:24

      А как же звёзды на майках , про них забыть ? Петержела , что ты брал в РПЛ , Миллер потеет вспоминая твои достижения.

      1
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