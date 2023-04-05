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  • «Типичный футболист без мозгов»: Петржела раскритиковал игрока «Зенита»

«Типичный футболист без мозгов»: Петржела раскритиковал игрока «Зенита»

5 апреля 2023, 15:14
8

Бывший тренер «Зенита» Властимил Петржела прокомментировал слова Малкома, который не исключил уход из петербургского клуба.

«Думаю, это нормально. Типичный футболист без мозгов. Получить гражданство и потом заявлять, что не хватает Лиги чемпионов… Как раз из-за политической обстановки Лиги чемпионов и нет. И они это знали перед тем, как принимали российское гражданство. Повторюсь, типичное поведение футболиста без мозгов.

Если Малком уйдет, ничего страшного не случится. Уедет не только Малком, постепенно уйдут все бразильские игроки. Будут играть русские ребята, ничего страшного.

Когда я работал в «Зените», мы тоже занимались вопросом молодежи. Сейчас у них нет шансов попасть в основу. Нужно брать пример с других команд и работать как они», — сказал Петржела.

  • Зимой игроком интересовался «ПСЖ».
  • Малком в России с 2019 года.
  • В феврале он получил российский паспорт.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Малком Петржела Властимил
Комментарии (8)
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Эном айс
1680697660
Занимался Властик проблемами молодёжи..)) Держите меня всей спартаковской обороной(шутка)).. Когда тонул, от безнадёги поставил весь "морозовский" актив. Они вывезли. И только поэтому мы получили и Кержа, и Шаву, и Денисова..и даже Быстрова . Не говоря ещё о могучей кучке, которая была менее удачлива.
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ilichkadr
1680700146
Пора Малкому ответить Петржеле. Напомнить ему, как он, при отсутствии мозгов, играл в казино. Проиграл не только деньги, но и Быстрова в Спартак.
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Taps
1680701845
Отлично сказано: большинство футболистов без мозгов, а у не*гров их отродясь не было.
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Давид59
1680703234
Ну кто спорит, конечно, появятся россияне в составе. Но задачи в лиге чемпионов придётся скорректировать. И если кто-то думает, что своих Месси и Роналду вырастим, то отсылаю вас к тем клубам, которые ставят самые высокие задачи в еврокубках. Своими доморощенными никто не играет. Процент своих иногда доходит почти до нуля. Оскорблять Петржелу не хочу. Пусть мелит что угодно.
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