В Госдуме сравнили Смолова с гопником: «Может нацепить Balenciaga с рынка и лузгать семки»

Депутат Госдумы Виталий Милонов раскритиковал нападающего «Динамо» Федора Смолова за оскорбления в адрес журналиста.

– Отчасти вина журналистов есть — надо же знать, кому они задают этот вопрос. Если парень не умеет достойно проигрывать, это плохой признак. Такие люди не умеют и выигрывать, удача им не будет светить. Что это за позиция обиженки?

Мы знаем, что после каждой игры проходят пресс-конференции, высказывают свое мнение — это правильно, это помогает все осознать и самой команде, обозначить недочеты. А когда начинаются такие реплики, это какое-то гопничество. Это прежде всего неуважение к тем людям, которые пришли посмотреть на их матч.

Футболисты считают, что люди — это некое прилагательное к ним самим, должны потреблять все, что им дают. Это не наша традиция. Можно иногда что-то сказать в сердцах, но когда это системно, это показывает, что у клуба очень серьезные проблемы. И поражения базируются на том, что в команде такой нездоровый дух.

— Какое наказание заслуживает Федор? Должна ли последовать дисквалификация или денежный штраф?

— Чтобы не повадно было, ему нужно выписать определенное количество часов обучения тому, как правильно вести себя с людьми. Преподавать ему основы этики, чтобы он понял, что такое отношение к людям, задающим вопросы, прежде всего является оскорблением его самого.

Если не хочет общаться с людьми, может снять спортивную форму, нацепить купленный на рынке костюм Balenciaga и ходить семки лузгать. Тогда он никому ничего не будет должен.