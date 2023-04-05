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    В Госдуме сравнили Смолова с гопником: «Может нацепить Balenciaga с рынка и лузгать семки»

    Депутат Госдумы Виталий Милонов раскритиковал нападающего «Динамо» Федора Смолова за оскорбления в адрес журналиста.

    – Отчасти вина журналистов есть — надо же знать, кому они задают этот вопрос. Если парень не умеет достойно проигрывать, это плохой признак. Такие люди не умеют и выигрывать, удача им не будет светить. Что это за позиция обиженки?

    Мы знаем, что после каждой игры проходят пресс-конференции, высказывают свое мнение — это правильно, это помогает все осознать и самой команде, обозначить недочеты. А когда начинаются такие реплики, это какое-то гопничество. Это прежде всего неуважение к тем людям, которые пришли посмотреть на их матч.

    Футболисты считают, что люди — это некое прилагательное к ним самим, должны потреблять все, что им дают. Это не наша традиция. Можно иногда что-то сказать в сердцах, но когда это системно, это показывает, что у клуба очень серьезные проблемы. И поражения базируются на том, что в команде такой нездоровый дух.

    — Какое наказание заслуживает Федор? Должна ли последовать дисквалификация или денежный штраф?

    — Чтобы не повадно было, ему нужно выписать определенное количество часов обучения тому, как правильно вести себя с людьми. Преподавать ему основы этики, чтобы он понял, что такое отношение к людям, задающим вопросы, прежде всего является оскорблением его самого.

    Если не хочет общаться с людьми, может снять спортивную форму, нацепить купленный на рынке костюм Balenciaga и ходить семки лузгать. Тогда он никому ничего не будет должен.

    • Смолов после поражения в финале Кубка России-2022 от «Спартака» дал обещание фанатам «Динамо».
    • Он заявил, что в 2023 году «Динамо» выиграет Кубок России.
    • После вылета «Динамо» от «Акрона» Смолов нахамил журналисту.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    05.04.2023 14:08
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +14196

      Алексей З 5 апреля, 15:04

      А что разве была пресс-конференция ?
      Фёдор идёт в раздевалку и какой-то Х кричит ему что-то в спину. На ор каждого мудака надо отвечать ?
      Есть регламент , где прописано , где и как бирутся интервью. Смолов даже в игре не участвовал, какие вопросы ? Из за двери слышится "Клоун", дебильный якобы журналист принял на свой счёт, самокритичный персонаж.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +18458

      ilichkadr 5 апреля, 14:17

      В коем веке соглашусь с Милоновым. Виталик только в одном ошибся. Феде преподавать основы этики, чтобы он понял бесполезное занятие.

      2
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      Рейтинг: +21969

      Persona_non_Grata > ilichkadr 5 апреля, 14:32

      А вот депутату больше видимо заняться нечем больше ??? ( не в оправдание Смолова )

      1
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      ...
      Рейтинг: +18458

      ilichkadr > Persona_non_Grata 5 апреля, 14:38

      Этот депутат особенный. Подобных ему в Госдуме нет.

      2
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      ...
      Рейтинг: +3648

      Эном айс > ilichkadr 5 апреля, 15:20

      Впишусь в разговор..)
      Если бы депутатом был не Милонов, а футбольной "звездой" не Федичка Смолов...То я бы..

      ..Не, внезапно устал.) Короче.., сволочь последняя имеет совесть обсуждать сволочь предпоследнюю..(

      4
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      Рейтинг: +18458

      ilichkadr > Эном айс 5 апреля, 15:23

      Помнится мне как пьяный Федя в Краснодаре снёс несколько метров ограждения, разбил машину подруги, а сам сбежал с места ДТП.

      3
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      ...
      Рейтинг: +21969

      Persona_non_Grata > ilichkadr 5 апреля, 15:40

      Я бы сказал по другому - "депутат - это существо особенное " ..., но конечно драже среди них ЭТОТ выделяется особо ((

      1
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      Рейтинг: +18458

      ilichkadr > Persona_non_Grata 5 апреля, 15:48

      Я бы уточнил - "депутатЫ - это существА особеннЫЕ ", но даже среди них найдётся депутат круче рабочего депутата Шандыбина.

      0
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      Рейтинг: +21969

      Persona_non_Grata > ilichkadr 5 апреля, 16:14

      Я подразумевал "депутат" скорее как явление или бедствие и как явления (или бедствия) их можно различать по уровню и по масштабу разрушительной силы и последствиям ... )))

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      Рейтинг: +18458

      ilichkadr > Persona_non_Grata 6 апреля, 08:56

      Скорее как явление, поскольку депутат дo выбoрoв — cвoй парень, пoсле выбoрoв — инoпланетянин. Видимо есть специализированный дурдом, готовящий депутатов, иначе откуда у болеющих за народ раздражающе-цветущий вид?

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      Рейтинг: +21969

      Persona_non_Grata > ilichkadr 6 апреля, 12:34

      Есть ли средство от этого недуга ??)

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      Рейтинг: +18458

      ilichkadr > Persona_non_Grata 6 апреля, 13:16

      Видимо нет, поскольку если бы было чудодейственное средство, то в Госдуре, и не только в ней, были сплошные вакансии....

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      Рейтинг: +21969

      Persona_non_Grata > ilichkadr 6 апреля, 15:26

      А может от нас тщательно скрывают ?)

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