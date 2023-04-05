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  • В Госдуме сравнили Смолова с гопником: «Может нацепить Balenciaga с рынка и лузгать семки»

В Госдуме сравнили Смолова с гопником: «Может нацепить Balenciaga с рынка и лузгать семки»

5 апреля 2023, 14:08
12

Депутат Госдумы Виталий Милонов раскритиковал нападающего «Динамо» Федора Смолова за оскорбления в адрес журналиста.

– Отчасти вина журналистов есть — надо же знать, кому они задают этот вопрос. Если парень не умеет достойно проигрывать, это плохой признак. Такие люди не умеют и выигрывать, удача им не будет светить. Что это за позиция обиженки?

Мы знаем, что после каждой игры проходят пресс-конференции, высказывают свое мнение — это правильно, это помогает все осознать и самой команде, обозначить недочеты. А когда начинаются такие реплики, это какое-то гопничество. Это прежде всего неуважение к тем людям, которые пришли посмотреть на их матч.

Футболисты считают, что люди — это некое прилагательное к ним самим, должны потреблять все, что им дают. Это не наша традиция. Можно иногда что-то сказать в сердцах, но когда это системно, это показывает, что у клуба очень серьезные проблемы. И поражения базируются на том, что в команде такой нездоровый дух.

— Какое наказание заслуживает Федор? Должна ли последовать дисквалификация или денежный штраф?

— Чтобы не повадно было, ему нужно выписать определенное количество часов обучения тому, как правильно вести себя с людьми. Преподавать ему основы этики, чтобы он понял, что такое отношение к людям, задающим вопросы, прежде всего является оскорблением его самого.

Если не хочет общаться с людьми, может снять спортивную форму, нацепить купленный на рынке костюм Balenciaga и ходить семки лузгать. Тогда он никому ничего не будет должен.

  • Смолов после поражения в финале Кубка России-2022 от «Спартака» дал обещание фанатам «Динамо».
  • Он заявил, что в 2023 году «Динамо» выиграет Кубок России.
  • После вылета «Динамо» от «Акрона» Смолов нахамил журналисту.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Динамо Смолов Федор
Комментарии (12)
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ilichkadr
1680693455
В коем веке соглашусь с Милоновым. Виталик только в одном ошибся. Феде преподавать основы этики, чтобы он понял бесполезное занятие.
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