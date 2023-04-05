Юран гарантировал, что «Пари НН» не вылетит из РПЛ

Главный тренер «Пари НН» Сергей Юран дал первый комментарий после назначения.

«Команда находится, скажем так, в пограничной… Она непростая ситуация, но не критичная. Я видел команду и в прошлом году, и играли мы, когда я работал в «Химках». Самое главное, что здесь парни — бойцы, они хотят. Поэтому, когда поступило предложение от руководства клуба, встретился с генеральным директором, потом с губернатором, пообщались: понятные задачи, это мы проходили, знакомы.

Поэтому с большим удовольствием принял предложение, потому что город нравится — футбольный город, болельщики. Вообще спорт в Нижнем Новгороде развивается: и в баскетболе выиграли Кубок, и здорово очень сыграла хоккейная команда «Торпедо». Постараемся выше поднять и футбольный клуб.

Пользуясь случаем, хотелось бы обратиться именно к болельщикам. Да, есть ситуация, но она решаема. Поддержка сейчас — это самое главное. В первую очередь для команды, для игроков. Конечно, и для меня. Могу заверить, что команда не покинет РПЛ. Поставил задачу перед собой и перед парнями, что нас устроит только подняться выше и не участвовать в переходных матчах. Это решаемая задача, и я думаю, что мы справимся», — сказал Юран.