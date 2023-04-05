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    Юран гарантировал, что «Пари НН» не вылетит из РПЛ

    Главный тренер «Пари НН» Сергей Юран дал первый комментарий после назначения.

    «Команда находится, скажем так, в пограничной… Она непростая ситуация, но не критичная. Я видел команду и в прошлом году, и играли мы, когда я работал в «Химках». Самое главное, что здесь парни — бойцы, они хотят. Поэтому, когда поступило предложение от руководства клуба, встретился с генеральным директором, потом с губернатором, пообщались: понятные задачи, это мы проходили, знакомы.

    Поэтому с большим удовольствием принял предложение, потому что город нравится — футбольный город, болельщики. Вообще спорт в Нижнем Новгороде развивается: и в баскетболе выиграли Кубок, и здорово очень сыграла хоккейная команда «Торпедо». Постараемся выше поднять и футбольный клуб.

    Пользуясь случаем, хотелось бы обратиться именно к болельщикам. Да, есть ситуация, но она решаема. Поддержка сейчас — это самое главное. В первую очередь для команды, для игроков. Конечно, и для меня. Могу заверить, что команда не покинет РПЛ. Поставил задачу перед собой и перед парнями, что нас устроит только подняться выше и не участвовать в переходных матчах. Это решаемая задача, и я думаю, что мы справимся», — сказал Юран.

    • Юран сменил в «Пари НН» Артема Горлова.
    • Клуб идет на 13-м месте в РПЛ.
    • Юран был без работы с августа, когда покинул «Химки».

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    Источник: ютуб-канал «Пари НН»

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    Сегодня, 09:24
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +1520

      Suvorov51 8 минут назад

      Ну это ты зря, если надежда на стыки, то это другое дело, а так тяжко будет выбираться из этой ямы, хотя в жизни все бывает, и на О бывает и на Ё бывает

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      Рейтинг: +3490

      FRZZ 2 часа назад

      Это не сложно гарантировать, потому, что есть Торпедо и Химки которых уже не спасёт никто.

      0
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      Рейтинг: +109

      Slavan52 > FRZZ 28 минут назад

      Он говорит про стыки вообще то

      0
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      Рейтинг: +3490

      FRZZ > Slavan52 19 минут назад

      В первой лиге как правило 3-е и 4-е команды не такие уж сильные, можно их обыграть. Думаю НН попадёт на стыки всё-таки.

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