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Юран гарантировал, что «Пари НН» не вылетит из РПЛ

5 апреля 2023, 09:24
2

Главный тренер «Пари НН» Сергей Юран дал первый комментарий после назначения.

«Команда находится, скажем так, в пограничной… Она непростая ситуация, но не критичная. Я видел команду и в прошлом году, и играли мы, когда я работал в «Химках». Самое главное, что здесь парни — бойцы, они хотят. Поэтому, когда поступило предложение от руководства клуба, встретился с генеральным директором, потом с губернатором, пообщались: понятные задачи, это мы проходили, знакомы.

Поэтому с большим удовольствием принял предложение, потому что город нравится — футбольный город, болельщики. Вообще спорт в Нижнем Новгороде развивается: и в баскетболе выиграли Кубок, и здорово очень сыграла хоккейная команда «Торпедо». Постараемся выше поднять и футбольный клуб.

Пользуясь случаем, хотелось бы обратиться именно к болельщикам. Да, есть ситуация, но она решаема. Поддержка сейчас — это самое главное. В первую очередь для команды, для игроков. Конечно, и для меня. Могу заверить, что команда не покинет РПЛ. Поставил задачу перед собой и перед парнями, что нас устроит только подняться выше и не участвовать в переходных матчах. Это решаемая задача, и я думаю, что мы справимся», — сказал Юран.

  • Юран сменил в «Пари НН» Артема Горлова.
  • Клуб идет на 13-м месте в РПЛ.
  • Юран был без работы с августа, когда покинул «Химки».

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Источник: ютуб-канал «Пари НН»
Россия. Премьер-лига Нижний Новгород Юран Сергей
Комментарии (2)
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эд100
1680689316
удачи. но лучше обходиться без подобных фраз, а то генич опять потом завозникает за вопросы
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