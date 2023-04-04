Семин охарактеризовал Дзюбу и объяснил его всплеск в «Локомотиве»

Экс-тренер «Локомотива» Юрий Семин высказался о нападающем Артеме Дзюбе.

— Когда Артем Дзюба в конце прошлого года сидел на скамейке в Турции, то многие говорили, что он уже отыгранный. Как объясняете его всплеск сейчас? Слабость лиги или его стремление всем все доказать?

— Объясняю, во-первых, тем, что он подходил «Локомотиву». У команды не было такого нападающего внутри штрафной. Но пока это только начало, нужно себя проявлять и дальше. Дзюба это умеет — он же уезжал из «Зенита» в аренду в Тулу, всем все доказал, и потом началась новая жизнь.

Он режимистый, принесет пользу. Тем более в такой сложной для команды ситуации, когда ей нужен уверенный в себе футболист.

— В первом же матче он забил три гола Карпину, своему «любимому» тренеру.

— Так всегда бывает. Откуда уйдешь, тому и забьешь.