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    Семин охарактеризовал Дзюбу и объяснил его всплеск в «Локомотиве»

    Экс-тренер «Локомотива» Юрий Семин высказался о нападающем Артеме Дзюбе.

    — Когда Артем Дзюба в конце прошлого года сидел на скамейке в Турции, то многие говорили, что он уже отыгранный. Как объясняете его всплеск сейчас? Слабость лиги или его стремление всем все доказать?

    — Объясняю, во-первых, тем, что он подходил «Локомотиву». У команды не было такого нападающего внутри штрафной. Но пока это только начало, нужно себя проявлять и дальше. Дзюба это умеет — он же уезжал из «Зенита» в аренду в Тулу, всем все доказал, и потом началась новая жизнь.

    Он режимистый, принесет пользу. Тем более в такой сложной для команды ситуации, когда ей нужен уверенный в себе футболист.

    — В первом же матче он забил три гола Карпину, своему «любимому» тренеру.

    — Так всегда бывает. Откуда уйдешь, тому и забьешь.

    • Дзюба в «Локо» с февраля.
    • Его контракт рассчитан до лета.
    • У Дзюбы в 6 матчах за команду 6 голов.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 11:33
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +24504

      DOCTOR PENALTY 5 часов назад

      И всё же, думаю, это ненадолго. ""

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