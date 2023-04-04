Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Легенды «Спартака» поспорили из-за Fan ID

4 апреля 2023, 00:55
8

Андрей Тихонов и Александр Филимонов подискутировали о причинах падения посещаемости на матчах РПЛ.

У двух легенд «Спартака» были разные мнения о ситуации: один говорил о низком уровне футбола, другой – о системе Fan ID.

Тихонов: С одной стороны, все стадионы у нас современные и обеспечены камерами. Найти любого человека по какому-то моменту не составляет труда. Fan ID сделать тоже не составляет никакого труда.

Есть разногласия среди болельщиков, возможно, и среди руководителей. Но мы все прекрасно видим, что если брать города, в которых матчи РПЛ раньше посещали по 15-20 тысяч, в данный момент посещают 4-6 тысяч.

Возможно, будет найден какой-то компромисс. Наверное, он нужен. Президент наш сказал, что будут какие-то послабления – ветеранам, детям. Нужно согласовать, чтобы всем было хорошо.

Мы прекрасно понимаем, что когда футболисты играют при 5 тысячах болельщиков и 20 тысячах – это большая разница. Интерес к футболу немножечко ушел.

Филимонов: Я бы зашел с другой стороны: если бы качество футбола было намного выше, то люди бы ходили и с Fan ID и хотели бы посещать матчи, где яркий зрелищный футбол. Для них это был бы праздник...

Тихонов: Можно задать Вам вопрос, Александр? Чем по качеству отличается игра на Кубок от игры в РПЛ?

Филимонов: Хороший вопрос. Люди соскучились по футболу. Они не идут на матчи чемпионата, а если бы не было Fan ID на матчах чемпионата, то и на Кубок, может быть, ходили бы меньше. Такой ответ Вас устроит?

Тихонов: То есть они по Кубку соскучились, а по РПЛ – нет?

Филимонов: Если бы уровень футбола в нашей стране был бы намного выше, то люди ходили бы и с Fan ID.

Тихонов: Получается, что в Кубке уровень футбола лучше и идут 20 тысяч, а в РПЛ идут 5 тысяч, потому что там другой уровень?

Филимонов: Без комментариев.

Еще по теме:
Кирьяков назвал игроков «Спартака», которые провалили матч с «Динамо»
Радимов заявил, что «Спартак» идет по наклонной
Радимов позавидовал преображению «Динамо» 4
Источник: «Накануне.ru»
Россия. Премьер-лига Спартак Филимонов Александр Тихонов Андрей
Комментарии (8)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Дядя Серёжа
1680592427
Насколько был выше уровень футбола при Филмонове, и был ли? Каждый карась свой пруд хвалит
Ответить
NewLife
1680594394
Как сказал бы Сталин: "оба хуже".
Ответить
SLADE2019
1680595682
Если бы, да кабы ... Аргументы у Филимонова, конечно же так себе.
Ответить
Enter2006
1680596520
Тихонов хорошо Филимоныча поставил на место. "Без комментариев." ))
Ответить
пандион
1680601087
Фануйди это унижение! Это попытка, в очередной раз, заставить сделать по своему. Это вопрос не футбольный, это вопрос политический!
Ответить
Главные новости
Кирьяков назвал игроков «Спартака», которые провалили матч с «Динамо»
10:05
Радимов заявил, что «Спартак» идет по наклонной
09:37
Российский футболист близок к победе в чемпионате Китая со своей командой
09:23
Флик высказался о разгроме «Валенсии»
09:06
«Фиорентина» уволила главного тренера после 3 поражений на старте Серии A
08:53
1
Радимов позавидовал преображению «Динамо»
08:43
4
7 российских игроков заявлены на общий этап еврокубков
08:28
Аршавин высказался о проблемах в игре «Зенита»
08:20
Соболев извинился перед фанатами «Зенита», «Спартак» проиграл в дерби, Мостовой забил в дебютном матче за «Локо» и другие новости
01:20
Мостовой высказался о своем голе в дебютном матче за «Локо»
01:00
3
Все новости
Все новости
Шалимов отреагировал на гол Мостового в дебютной игре за «Локомотив»
09:18
Радимов позавидовал преображению «Динамо»
08:43
4
Аршавин высказался о проблемах в игре «Зенита»
08:20
Мостовой высказался о своем голе в дебютном матче за «Локо»
01:00
3
Талалаев отметил излишнюю самоуверенность у трех игроков «Балтики»
00:55
«На десять минут был в прострации»: Комличенко разбили голову с «Балтикой»
00:38
1
Червиченко – о поражении «Спартака» от «Динамо»: «Надо меньше слушать сказки о чемпионстве»
00:29
3
Реакция Шварца на удаление Тюкавина со «Спартаком»
00:24
3
Губерниев прокомментировал поражение «Спартака» от «Динамо»
Вчера, 23:58
3
Определен игрок, который подставил «Динамо» в дерби со «Спартаком»
Вчера, 23:53
Реакция Генича на поражение «Спартака» от «Динамо»
Вчера, 23:47
1
«Я никогда…»: игроки «Динамо» – после победы над «Спартаком»
Вчера, 23:42
8
Талалаев высказался после поражения «Балтики» от «Локомотива»
Вчера, 23:27
4
Галактионов прокомментировал победу «Локомотива» над «Балтикой»
Вчера, 23:18
5
ФотоБатраков отреагировал на первую победу «Локомотива» в РПЛ одним словом
Вчера, 23:05
2
Реакция Карседо на ошибку Умярова с «Динамо»
Вчера, 22:53
6
ВидеоОбзор матча «Балтика» – «Локомотив» голы и лучшие моменты (Видео)
Вчера, 22:39
РПЛ. Мостовой в дебютном матче за «Локомотив» принес победу над «Балтикой» (1:0)
Вчера, 22:38
15
«Давайте проводить параллели»: Лапочкин проанализировал удаление Тюкавина со «Спартаком»
Вчера, 22:22
Степашин – о красной карточке Тюкавина: «Я бы удалил Левникова»
Вчера, 22:15
7
Тюкавин прокомментировал свое удаление со «Спартаком»
Вчера, 22:09
4
Спартаковец Умяров: «Нам стыдно»
Вчера, 21:53
16
Реакция Шварца на победу «Динамо» над «Спартаком»
Вчера, 21:42
1
Карседо прокомментировал проигрыш «Спартака» в дерби с «Динамо»
Вчера, 21:36
10
Реакция Радимова на поражение «Спартака» от «Динамо»
Вчера, 21:25
1
Рабинер прокомментировал поражение «Спартака» от «Динамо»
Вчера, 21:01
5
Тренер «Сосьедада» прокомментировал ситуацию Захаряна
Вчера, 20:57
1
Федотов разобрал удаление Тюкавина в дерби со «Спартаком»
Вчера, 20:41
8
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+