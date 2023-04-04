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    Легенды «Спартака» поспорили из-за Fan ID

    Андрей Тихонов и Александр Филимонов подискутировали о причинах падения посещаемости на матчах РПЛ.

    У двух легенд «Спартака» были разные мнения о ситуации: один говорил о низком уровне футбола, другой – о системе Fan ID.

    Тихонов: С одной стороны, все стадионы у нас современные и обеспечены камерами. Найти любого человека по какому-то моменту не составляет труда. Fan ID сделать тоже не составляет никакого труда.

    Есть разногласия среди болельщиков, возможно, и среди руководителей. Но мы все прекрасно видим, что если брать города, в которых матчи РПЛ раньше посещали по 15-20 тысяч, в данный момент посещают 4-6 тысяч.

    Возможно, будет найден какой-то компромисс. Наверное, он нужен. Президент наш сказал, что будут какие-то послабления – ветеранам, детям. Нужно согласовать, чтобы всем было хорошо.

    Мы прекрасно понимаем, что когда футболисты играют при 5 тысячах болельщиков и 20 тысячах – это большая разница. Интерес к футболу немножечко ушел.

    Филимонов: Я бы зашел с другой стороны: если бы качество футбола было намного выше, то люди бы ходили и с Fan ID и хотели бы посещать матчи, где яркий зрелищный футбол. Для них это был бы праздник...

    Тихонов: Можно задать Вам вопрос, Александр? Чем по качеству отличается игра на Кубок от игры в РПЛ?

    Филимонов: Хороший вопрос. Люди соскучились по футболу. Они не идут на матчи чемпионата, а если бы не было Fan ID на матчах чемпионата, то и на Кубок, может быть, ходили бы меньше. Такой ответ Вас устроит?

    Тихонов: То есть они по Кубку соскучились, а по РПЛ – нет?

    Филимонов: Если бы уровень футбола в нашей стране был бы намного выше, то люди ходили бы и с Fan ID.

    Тихонов: Получается, что в Кубке уровень футбола лучше и идут 20 тысяч, а в РПЛ идут 5 тысяч, потому что там другой уровень?

    Филимонов: Без комментариев.

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    Источник: «Накануне.ru»

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    Комментарии9
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      Рейтинг: +25

      пандион 4 часа назад

      Фануйди это унижение! Это попытка, в очередной раз, заставить сделать по своему. Это вопрос не футбольный, это вопрос политический!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +6409

      Enter2006 5 часов назад

      Тихонов хорошо Филимоныча поставил на место. "Без комментариев." ))

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +1003

      SLADE2019 6 часов назад

      Если бы, да кабы ... Аргументы у Филимонова, конечно же так себе.

      0
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      Рейтинг: +17890

      NewLife 6 часов назад

      Как сказал бы Сталин: "оба хуже".

      0
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      Рейтинг: +5649

      Дядя Серёжа 7 часов назад

      Насколько был выше уровень футбола при Филмонове, и был ли?
      Каждый карась свой пруд хвалит

      1
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      Рейтинг: +6173

      subbotaspartak > Дядя Серёжа 1 час назад

      АНДРЮХА ЗАБИВАЛ В БЛИЖНИЙ, а Филя пропустил...

      0
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      Рейтинг: +1507

      Suvorov51 9 часов назад

      Филимонов чудачек, он у нас в Туле играл, так чудил да и только потом Аленичев отправил этого умника очень далеко и команда ожила, это был баласт, я не могу сказать, что он тупой ну есть в нем такое, что порой отталкивает, мой дед не может ему простить гол который он подарил Украине

      0
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      Рейтинг: +7018

      sochi-2013 > Suvorov51 31 секунду назад

      Там был несчастный случай.

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      Рейтинг: +14072

      Алексей З 15 часов назад

      Филимонов умышленно стал аппонентом у Тихонова или правда тупой как пробка ?

      2
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