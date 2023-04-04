Легенды «Спартака» поспорили из-за Fan ID

Андрей Тихонов и Александр Филимонов подискутировали о причинах падения посещаемости на матчах РПЛ.

У двух легенд «Спартака» были разные мнения о ситуации: один говорил о низком уровне футбола, другой – о системе Fan ID.

Тихонов: С одной стороны, все стадионы у нас современные и обеспечены камерами. Найти любого человека по какому-то моменту не составляет труда. Fan ID сделать тоже не составляет никакого труда.

Есть разногласия среди болельщиков, возможно, и среди руководителей. Но мы все прекрасно видим, что если брать города, в которых матчи РПЛ раньше посещали по 15-20 тысяч, в данный момент посещают 4-6 тысяч.

Возможно, будет найден какой-то компромисс. Наверное, он нужен. Президент наш сказал, что будут какие-то послабления – ветеранам, детям. Нужно согласовать, чтобы всем было хорошо.

Мы прекрасно понимаем, что когда футболисты играют при 5 тысячах болельщиков и 20 тысячах – это большая разница. Интерес к футболу немножечко ушел.

Филимонов: Я бы зашел с другой стороны: если бы качество футбола было намного выше, то люди бы ходили и с Fan ID и хотели бы посещать матчи, где яркий зрелищный футбол. Для них это был бы праздник...

Тихонов: Можно задать Вам вопрос, Александр? Чем по качеству отличается игра на Кубок от игры в РПЛ?

Филимонов: Хороший вопрос. Люди соскучились по футболу. Они не идут на матчи чемпионата, а если бы не было Fan ID на матчах чемпионата, то и на Кубок, может быть, ходили бы меньше. Такой ответ Вас устроит?

Тихонов: То есть они по Кубку соскучились, а по РПЛ – нет?

Филимонов: Если бы уровень футбола в нашей стране был бы намного выше, то люди ходили бы и с Fan ID.

Тихонов: Получается, что в Кубке уровень футбола лучше и идут 20 тысяч, а в РПЛ идут 5 тысяч, потому что там другой уровень?

Филимонов: Без комментариев.