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    У «Динамо» есть два претендента на замену Йокановичу

    Инсайдер Нобель Арустамян рассказал, что «Динамо» планирует разорвать контракт с главным тренером Славишей Йокановичем.

    «Динамо» уже давно анализирует тренерский рынок, изучает. Рассматриваются иностранцы, которые работали в РПЛ. Например, Марко Николич.

    Еще слышал про Станислава Черчесова, про него говорят», – сказал Арустамян.

    • Николич без работы с 2021 года, когда покинул «Локомотив».
    • Черчесов с 2021 года в венгерском «Ференцвароше».
    • Йоканович пришел в «Динамо» летом. Сейчас команда идет в РПЛ 5-й.

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    Источник: ютуб-канал «Коммент.Шоу»

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    03.04.2023 21:05
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +1454

      balam 4 часа назад

      Да уж,промазали с тренером динамики. состав хороший,может Стаса? встряхнуть надо,аж обидно.

      0
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      Рейтинг: +42

      ароба 5 часов назад

      Надо гогниева

      1
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      Рейтинг: +1003

      SLADE2019 5 часов назад

      А Черчесов бросит Ференцварош? Плюс в Динамо он был, славы при этом не снискал. И это при очень звездном составе. Хотя, в принципе, хозяин - барин.

      0
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      Рейтинг: +21105

      derrik2000 6 часов назад

      То, что "сказал Арустамян" я лично рассматриваю с большим скептицизмом.
      Хотя в Динамо действительно всё стало с уходом Шварца совсем "не айс". (((
      Подбор игроков отличный, но. видимо, ентот Йоканович как-то не вписался.
      Ребята в Динамо уж больно нежные...
      Не пойму, традиция, что ли у них такая???
      Раньше такими же "нежными и легко ранимыми гениями" в Динамо были Колыванов, Кирьяков, Добровольский, а теперь - Захарян, Тюкавин...

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      Рейтинг: +14072

      Алексей З 15 часов назад

      Неплохие кондидаты.

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      Рейтинг: +5456

      neim 15 часов назад

      Мало и не о чем )))

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      Рейтинг: +1027

      Спартач80 16 часов назад

      Опять не Мостовой-Санька будет негодовать=)))

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      Рейтинг: +5456

      neim > Спартач80 16 часов назад

      Чур меня ... )))
      А вообще, менять надо срочно, прямо сейчас. Промедление смерти подобно !

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