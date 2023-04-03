У «Динамо» есть два претендента на замену Йокановичу

Инсайдер Нобель Арустамян рассказал, что «Динамо» планирует разорвать контракт с главным тренером Славишей Йокановичем.

«Динамо» уже давно анализирует тренерский рынок, изучает. Рассматриваются иностранцы, которые работали в РПЛ. Например, Марко Николич.

Еще слышал про Станислава Черчесова, про него говорят», – сказал Арустамян.