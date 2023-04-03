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У «Динамо» есть два претендента на замену Йокановичу

3 апреля 2023, 21:05
6

Инсайдер Нобель Арустамян рассказал, что «Динамо» планирует разорвать контракт с главным тренером Славишей Йокановичем.

«Динамо» уже давно анализирует тренерский рынок, изучает. Рассматриваются иностранцы, которые работали в РПЛ. Например, Марко Николич.

Еще слышал про Станислава Черчесова, про него говорят», – сказал Арустамян.

  • Николич без работы с 2021 года, когда покинул «Локомотив».
  • Черчесов с 2021 года в венгерском «Ференцвароше».
  • Йоканович пришел в «Динамо» летом. Сейчас команда идет в РПЛ 5-й.

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Источник: ютуб-канал «Коммент.Шоу»
Россия. Премьер-лига Динамо Черчесов Станислав Арустамян Нобель
Комментарии (6)
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neim
1680561025
Мало и не о чем )))
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derrik2000
1680593883
То, что "сказал Арустамян" я лично рассматриваю с большим скептицизмом. Хотя в Динамо действительно всё стало с уходом Шварца совсем "не айс". ((( Подбор игроков отличный, но. видимо, ентот Йоканович как-то не вписался. Ребята в Динамо уж больно нежные... Не пойму, традиция, что ли у них такая??? Раньше такими же "нежными и легко ранимыми гениями" в Динамо были Колыванов, Кирьяков, Добровольский, а теперь - Захарян, Тюкавин...
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SLADE2019
1680596035
А Черчесов бросит Ференцварош? Плюс в Динамо он был, славы при этом не снискал. И это при очень звездном составе. Хотя, в принципе, хозяин - барин.
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ароба
1680596176
Надо гогниева
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balam
1680599852
Да уж,промазали с тренером динамики. состав хороший,может Стаса? встряхнуть надо,аж обидно.
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neim
1680864499
Ну это на первый взгляд два, надо копать глубже, может ещё кто найдётся. Николич что-то два года как ни кем не востребован. Был бы хорош, едва ли без работы сидел.
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