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    Символическая сборная 21-го тура РПЛ по версии Opta

    Статистический портал Opta составил символическую сборную 21-го тура РПЛ.

    В нее вошли четыре игрока «Краснодара», три игрока «Локомотива», два футболиста «Зенита» и по одному игроку ЦСКА и «Сочи».

    Вратарь: Денис Адамов («Сочи»);

    Защитники: Сергей Волков, Хуниор Алонсо (оба – «Краснодар»), Станислав Магкеев («Локомотив»), Дуглас Сантос («Зенит»);

    Полузащитники: Дмитрий Баринов («Локомотив»), Кади («Краснодар»), Иван Обляков (ЦСКА);

    Нападающие: Артем Дзюба («Локомотив»), Джон Кордоба («Краснодар»), Иван Сергеев («Зенит»).

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    Источник: Opta

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    03.04.2023 15:49
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +3856

      fakeid 3 апреля, 16:26

      вырвиглазная картинка. это под какими веществами её создавали?

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