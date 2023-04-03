Символическая сборная 21-го тура РПЛ по версии Opta

Статистический портал Opta составил символическую сборную 21-го тура РПЛ.

В нее вошли четыре игрока «Краснодара», три игрока «Локомотива», два футболиста «Зенита» и по одному игроку ЦСКА и «Сочи».

Вратарь: Денис Адамов («Сочи»);

Защитники: Сергей Волков, Хуниор Алонсо (оба – «Краснодар»), Станислав Магкеев («Локомотив»), Дуглас Сантос («Зенит»);

Полузащитники: Дмитрий Баринов («Локомотив»), Кади («Краснодар»), Иван Обляков (ЦСКА);

Нападающие: Артем Дзюба («Локомотив»), Джон Кордоба («Краснодар»), Иван Сергеев («Зенит»).