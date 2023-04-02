Быстров возмутился зарплатами детских тренеров

Бывший полузащитник сборной России Владимир Быстров недоволен, как оплачивается труд детских тренеров.
«12 тысяч рублей зарплата, до 20 [доходит]. А в регионах еще меньше. И кто туда идет?
Ну вот я сам сейчас курсы проходил. Это военные, еще из какой-то сферы… Ну то есть даже не футбольные люди.
Ну вот как он может знать, что нужно дать ребенку?» – сказал Быстров.
- Игрок завершил карьеру в 2018 году.
- Быстров планирует стать тренером.
- Он бронзовый призер Евро-2008.
Источник: ютуб-канал МЯЧ Production