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    Быстров возмутился зарплатами детских тренеров

    Бывший полузащитник сборной России Владимир Быстров недоволен, как оплачивается труд детских тренеров.

    «12 тысяч рублей зарплата, до 20 [доходит]. А в регионах еще меньше. И кто туда идет?

    Ну вот я сам сейчас курсы проходил. Это военные, еще из какой-то сферы… Ну то есть даже не футбольные люди.

    Ну вот как он может знать, что нужно дать ребенку?» – сказал Быстров.

    • Игрок завершил карьеру в 2018 году.
    • Быстров планирует стать тренером.
    • Он бронзовый призер Евро-2008.

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    Источник: ютуб-канал МЯЧ Production

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    02.04.2023 18:44
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +14072

      Алексей З 3 апреля, 06:13

      Давай Вовочка расскажи, а кто им должен платить ?
      Они бюджетники, типа врачей и учителей, менты , пожарные ?

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      Рейтинг: +3856

      fakeid 2 апреля, 18:59

      «12 тысяч рублей»

      мрот 16 242 руб. можно у этой тупой свеньи не брать интервью?

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