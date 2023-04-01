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    Промоутер Хирн: «Когда Руни выпивает, он пишет мне и просит организовать ему бой»

    Известный боксерский промоутер (организатор боев) Эдди Хирн рассказал о забавном поведении экс-форварда сборной Англии Уэйна Руни. Когда выпьет, он хочет драться.

    «Смогут ли какие-то футболисты попробовать себя в боксе? Руни мог бы выступить, я разговаривал с Уэйном. Когда Уэйн пьeт, он начинает писать мне: «Я подерусь с тем и подерусь с этим». И мне это нравится.

    Иногда я получаю сообщения от Уэйна, в которых он просит меня организовать поединок против конкретного человека. Утром я перечитываю это и думаю: «Это грандиозно». А после отвечаю ему: «Это несколько бокалов красного вина или ты серьeзно?» А когда он не отвечает, я ругаюсь. Но Уэйн мог бы выступить», – сказал Хирн.

    • Руни завершил игровую карьеру в 2021 году.
    • Он стал тренером.
    • Сейчас он возглавляет «Ди Си Юнайтед» из МЛС.

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    Источник: «Чемпионат»

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    01.04.2023 21:40
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